“دو” الإماراتية… أرباح 504 ملايين درهم و8.1 مليون مشترك

حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” نموًا قياسيًا في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام بنسبة 57.7% لتصل إلى 504 ملايين درهم إماراتي، وهو أعلى مستوى أرباح ربعية تسجله الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأصدرت الشركة بياناً صحفياً نشره سوق دبي المالي حول النتائج المالية للربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2023.

وسجلت الشركة نموًا في إيرادات الخدمات بنسبة 5.5% نتيجة الطلب المستمر على خدمات الدفع الآجل للهاتف المتحرك والثابت، مما أسهم في زيادة إجمالي الإيرادات إلى 3.3 مليار درهم.

وشهدت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا عاليًا بنسبة 13.8% لتصل إلى 1.48 مليار درهم إماراتي، وارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية بنسبة 65.1% ليصل إلى 956 مليون درهم إماراتي.

أبرز النتائج التشغيلية لشركة “دو”

مصدر الصورة: شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”

وبحسب البيان، نمت قاعدة عملاء الهاتف المتحرك بنسبة 9.4% على أساس سنوي لتصل إلى 8.1 مليون مشترك، ويعود ذلك إلى المنتجات والخدمات والحلول المبتكرة التي أسهمت في الحفاظ على العملاء واستقطاب عملاء جدد.

وقد أدى الطلب المتزايد من جانب قطاع المؤسسات على خدمات الهاتف المتحرك إلى جانب النمو المستمر في شريحة العملاء الأفراد إلى زيادة عدد المشتركين الجدد في شريحة خدمات الدفع الآجل بـ 32,200 مشترك جديد، وذلك للربع التاسع على التوالي ليصل إجمالي عدد المشتركين في خدمات الدفع الآجل إلى 1.6 مليون مشترك. كما نمت قاعدة عملاء الدفع المسبق في “دو” بنسبة 9.2% على أساس سنوي، لتبلغ مع نهاية الربع الثالث 6.5 مليون عميل، وذلك نتيجة الخدمات والعروض المتميزة التي طرحتها الشركة.

واصلت قاعدة عملاء خدمات الهاتف الثابت نموها بخانتين عشريتين لتصل إلى 573,000 عميل في خدمات النطاق العريض.

وقالت الشركة إن الفضل في ذلك يعود إلى الاستراتيجية المتميزة لخدمات النطاق العريض التي تتبناها الشركة، التي تتمحور حول توفير خدمات وحلول اتصال متنوعة وعالية الجودة تلبي تطلعات العملاء، وتنسجم مع مختلف متطلباتهم، حيث أسهمت هذه الاستراتيجية في نمو قاعدة عملاء الهاتف الثابت بنسبة 12.4% على أساس سنوي، واستقطاب عملاء جدد.