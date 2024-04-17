سهيل بن طراف: الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات الضخمة تسهم في تعزيز رؤية دولة الإمارات لتصبح رائدة عالميًا في الاقتصاد الرقمي

تولى سهيل بن طراف، المشهور بقيادته في القطاع المالي، مؤخرًا دورًا جديدًا كعضو مجلس إدارة في شركة “بريسايت”، الرائدة بمجال تحليل البيانات الضخمة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وبفضل مسيرة مهنية مثيرة للإعجاب تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، يجلب سهيل بن طراف ثروة من الخبرة والنظرة المستقبلية إلى مجلس إدارة شركة بريسايت. وفي مقابلة أجريت معه مؤخرًا مع أريبيان بزنس، شارك أفكاره حول رحلته الرائدة في الابتكار في مجال التمويل والذكاء الاصطناعي، وحلول تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بصناعة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

سهيل بن طراف عضو مجلس الإدارة في شركة بريسايت

وقال بن طراف: “بالنظر إلى أدواري السابقة قبل انضمامي إلى بنك أبوظبي الأول، ومنصبي الجديد كعضو مجلس إدارة في شركة بريسايت، فقد حظيت بشرف العمل كرئيس تنفيذي للعمليات في مصرف الإمارات الإسلامي، مع الالتزام بأعلى معايير الخدمات المالية. بالإضافة إلى ذلك، توليت منصب الرئيس التنفيذي لشركة “تنفيذ”، أول مؤسسة للخدمات المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي تابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، حيث وضعت معايير جديدة للتميز في خدمة العملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة”.

إن سمعة بن طراف كمتحدث رئيسي في مختلف المؤتمرات والفعاليات تتحدث أيضًا عن نجاحه المهني وقيادته، حيث تغطي خبرته مجموعة واسعة من موضوعات القطاع، بما في ذلك اتجاهات التمويل والسوق، والتميز التشغيلي وتجربة العملاء، والقيادة وثقافة الشركات، إلى جانب الاضطراب الرقمي، ما يجعله مناسبًا بشكل خاص لدور في مجلس إدارة شركة “بريسايت”.

وأضاف بن طراف: “يشرفني الانضمام إلى مجلس إدارة شركة “بريسايت”، وهي شركة رائدة ستلعب دوراً حاسماً في دفع التحول والتقدم عبر القطاعات، وهي شركة تمتلك قيادة تقدمية وموقفًا طموحًا، وتفتخر بمساهمات مؤثرة منذ إنشائها في عام 2020″.

واستناداً إلى خبرته الواسعة في القطاع المالي، بصفته الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أكد بن طراف على أهمية تلبية احتياجات العملاء من خلال التميز التشغيلي. حيث قادت رؤيته في بنك أبوظبي الأول مبادرات التحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة مثل الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وعلم الروبوتات، والبلوك تشين، وإدارة علاقات العملاء لتعزيز تجارب المتعاملين والكفاءات التشغيلية.

وقال بن طراف: “من خلال دوري الجديد في شركة بريسايت، أتطلع لإضافة الرؤية الاستراتيجية، ومراقبة الحوكمة، والفطنة المالية، وخبرة إدارة المخاطر، ورؤى القطاع، وآمل أن أساهم في تعزيز نجاح وريادة بريسايت على المدى الطويل في هذا المجال التنافسي والمتطور”.

وأضاف بن طراف: “في حين أن هناك بلا شك تحديات لا حصر لها في المشهد التكنولوجي المتطور باستمرار، فإنني أرى حقًا أن خبرة بريسايت في مجال الذكاء الاصطناعي والتحليلات والبيانات الضخمة هي محركات للابتكار والنمو، إلى الحد الذي يمكن أن تصبح فيه هذه التحديات التي أمامنا فرصًا لتحفيز التغيير والنمو وخلق تأثير مستدام عبر القطاعات”.

وأعرب بن طراف عن حماسه للإمكانيات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات الضخمة لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح رائدة عالميًا في الاقتصاد الرقمي، معترفًا بالتحول السريع لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر القطاعات ومشيداً بالمبادرات التقدمية للحكومة وقيادتها الرشيدة.

وأردف بن طراف: “تعكس رحلتي حتى الآن التزامًا بالتميز والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق التقدم المجتمعي، وآمل أن يضيف وجودي في مجلس إدارة شركة بريسايت فصلاً جديداً من الابتكار الرائد في مجال التمويل والذكاء الاصطناعي”، واعدًا بتطورات مثيرة ومساهمات مؤثرة في القطاع، حيث قال: “متحمس لرؤية استمرار التكنولوجيا وتأثيرها الملموس في مجموعة متنوعة من القطاعات المجتمعية، بدءًا من التعليم والرعاية الصحية والاستدامة البيئية والسياحة والضيافة والسلامة والأمن والتجارة ومختلف الجوانب الاقتصادية الأخرى”.

واختتم بن طراف كلامه قائلاً: “أشعر بالفخر والحظ لأنني أشاهد رؤية القيادة الإماراتية التي تتجسد في حياتنا اليومية في بريسايت”.