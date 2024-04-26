اتفاقية جديدة بين عمان والسعودية لتمويل البنية التحتية في المناطق الصناعية

وقعت سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية اليوم، مذكرة تفاهم لتمويل البنية التحتية في عدد من المناطق الصناعية العمانية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وتمّ توقيع المذكرة على هامش اجتماع بين وزير المالية العُماني سلطان بن سالم الحبسي والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد.

وجاء هذا الاجتماع لبحث سبل وآليات التعاون بين سلطنة عُمان والصندوق ومتابعة آخر تطورات المشروعات التنموية المشتركة.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية وعمان

تهدف المذكرة، إلى دعم نشاط القطاع الخاص في المناطق الصناعية العُمانية، مع ضمان توفير كافة خدمات البنية التحتيه اللازمة، لتعزيز وتطوير مختلف الصناعات والأنشطة الاقتصادية الداعمة.

وتأتي هذه المباحثات بعد أيام من زيارة وفد هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى عُمان، والتي تم خلالها استعراض ملفات تعزيز وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العمانية، وكذلك تعزيز التعاون في مجال تنمية صادرات الخدمات اللوجيستية وتبادل الخبرات.

خطوات نحو رؤية عمان 2040

ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية، أنه هذه الاتفاقية تهدف إلى توفير كافة الخدمات الأساسية من أجل تطوير مختلف القطاعات الصناعية واللوجيستية من أجل التنمية الاقتصادية وهو ما يتوافق مع رؤية عمان 2040.

تعاون شامل

وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون الوثيق بين سلطنة عُمان والمملكة، وحرصهما على تعزيز المجالات التنموية في البلدين، حيث تشمل مجالات التعاون البنية التحتية، وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاعات المياه والصناعة والتعدين والنقل والاتصالات، بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة.

فتخ آفاق جديدة

وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”ـ تُكثّف هيئة تنمية الصادرات السعودية جهودها لتعزيز الصادرات السعودية، وتفتح آفاقًا جديدة للمصدرين نحو الأسواق الدولية والإقليمية، لا سيّما السوق العماني، وذلك من خلال زيارتها إلى سلطنة عمان الشقيقة. وتؤكد هذه الزيارة على عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكتين الشقيقتين.