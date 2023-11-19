كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ابر مونجارو وخاصة في المملكة العربية السعودية.

ورغم أن مونجارو أحدث ثورة في إنقاص الوزن إلا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لم تعترف بذلك رسمياً لأنها تجده فقط لعلاج مرضى السكري وانقاص وزنهم وليس لجميع الناس وربما يتم الإعتراف به لنقص الوزن في المستقبل القريب.

هيئة الدواء والغذاء في المملكة العربية السعودية سجلت مونجارو ليكون عقاراً متداولا في المملكة لعلاج مرضى السكري وكذلك يستخدمه البعض لإنقاص الوزن.

ونشرت الهيئة كافة التفاصيل عن العقار والتحذيرات والأثار الجانبية وكل ما يتعلق بمونجارو.

ما هي ابر مونجارو ( Monjaro )؟

مونجارو هو نوع من أنواع الأدوية يُعطى عن طريق الحقن تحت الجلد مرة واحدة في الأسبوع، ويُستخدم لعلاج البالغين المصابين بداء السكري من النوع الثاني و لجأ إليه البعض في إنقاص الوزن، بعدما خلصت بعض الأبحاث إلى ذلك.

هل ابر مونجارو تخفف الوزن؟

الدكتورة سيسيليا لو وانغ ، أستاذة في كلية الطب بجامعة كولورادو و تترأس اللجنة التي تقدم المشورة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قالت لموقع جامعة كولورادو إن الإجابة بإختصار “نعم” لكن مسؤولي الصحة الفيدراليين لم يوافقوا على مونجارو لفقدان الوزن حتى الآن.

وأضافت: يمكن أن تأتي توصية إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن الإعتراف بمونجارو لفقدان الوزن في المستقبل وربما المستقبل القريب.

ابر مونجارو تنزل الوزن؟

‏ قالت الدكتورة سيسيليا لو وانغ إن بيانات فقدان الوزن من التجارب السريرية في مونجارو كانت مذهلة.

الأشخاص الذين استخدموا أكبر جرعة من مونجارو ، 15 ملليغرام ، فقدوا ما يصل إلى 21 ٪ من وزن الجسم.

وتابعت: “لقد تمكنوا من تحقيق كميات غير مسبوقة من فقدان الوزن. لقد كان الأمر دراماتيكيا ومثيرا” ، قال لو وانغ ، الذي لا يتلقى أي تمويل من شركات الأدوية”.

توخي الحذر بشأن ابر مونجارو

قالت الدكتورة سيسيليا لو وانغ انه لم تتم الموافقة على مونجارو للجميع حتى الآن، تمت الموافقة عليه فقط للأشخاص المصابين بداء السكري، وليس للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة وليس لديهم مرض السكري.

هل يحتوي مونجارو على الصوديوم؟

يحتوي مونجارو على أقلّ من 1 ملمول من الصوديوم (23 ملجم) في الجرعة، وهذا يعني بشكل أساسي ويمكننا القول شبه خال من الصوديوم.

ما هي الكميّة الواجب استعمالها من مونجارو؟

تبلغ جرعة البداية 2.5 ملجم مرّة في الأسبوع لمدّة أربعة أسابيع. بعد أربعة أسابيع، يجب أن يزيد طبيبك جرعتك إلى 5 ملجم مرّة واحدة في الأسبوع.

قد يزيد الطبيب الجرعة إلى 7.5 ملجم أو 10 ملجم أو 12.5 ملجم أو 15 ملجم مرّة في الأسبوع إذا كنت بحاجة إلى ذلك. في كلّ حالة يجب أن تستمرّ في تناول جرعة معيّنة لمدّة 4 أسابيع على الأقلّ قبل تناول جرعة أعلى.

كيف يُعطى مونجارو؟

يحتوي كل قلم على جرعة واحدة من مونجارو ( 2.5 ملجم أو 5 ملجم أو 7.5 ملجم أو 10 ملجم أو 12.5 ملجم أو 15 ملجم).

ما هي الآثار الجانبية الشائعة لـ مونجارو؟

غازات (انتفاخ البطن)

إرتجاع أو حموضة معويّة

شعور بالتعب

ارتكاسات في موقع الحقن

الغثيان

الإسهال

انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص سكر الدم)

الشعور بجوع أقلّ (انخفاض الشهيّة)

آلام في المعدة (البطن)

قيء

سوء هضم (عسر هضم)

إمساك

انتفاخ المعدة

تجشؤ

كم سعر ابر مونجارو في السعودية؟

لا يوجد سوى صيدليات النهدي المنتشرة في أنحاء السعودية، تبيع حقن مونجارو حيث أنه من الممكن شراء إبر مونجارو Monjaro من خلال الطلب والحصول على الخدمة عبر الإنترنت أيضاً.

وبحسب مواقع الإنترنت في المملكة يبلغ سعر الإبر حوالي 1771.74 ريال سعودي.

ما هي التحذيرات والإرشادات الخاصة بمونجارو؟

إصابة قديمة بالتهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس)

مشكلة في العين (اعتلال الشبكيّة السكّري أو الوذمة البقعيّة)

تتناول سلفونيل يوريا أو الأنسولين لمرض السكري

يجب التحدث مع الطبيب في إذا كان المريض يعاني من هذه الحالات:

مشاكل خطيرة في هضم الطعام أو بقاء الطعام في معدتك لفترة أطول من المعتاد.

هل يصلح مونجارو لعلاج الأطفال والمراهقين؟

قالت هيئة الدواء والغذاء بالمملكة إنه لا ينبغي إعطاء هذا الدواء للأطفال والمراهقين الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا.

هل مونجارو يصلح للمرأة الحامل؟

يجب استشارة المرأة الحامل للطبيب قبل تناول هذا الدواء. يُفضّل تجنّب استعمال مونجارو أثناء الحمل لأنّ تأثيرات هذا الدواء على النساء الحوامل غير معروفة.

هل يصلح مونجارو للمرأة المرضعة؟

يجب تحدث المرأة المرضعة مع الطبيب قبل استعمال هذا الدواء. لمعرفة ما إذا كان يجب استعمال مونجارو أو لا .

ما هي الكميّة الواجب استعمالها من موتجارو؟

جرعة البداية هي 2.5 ملجم مرّة في الأسبوع لمدّة أربعة أسابيع. بعد أربعة أسابيع، يجب أن يزيد المريض إلى 5 ملجم مرّة واحدة في الأسبوع.

يتمّ حقن مونجارو تحت الجلد (الحقن تحت الجلد) في منطقة المعدة (البطن) أو الجزء العلوي من الساق (الفخذ). إذا أعطى الحقنة شخص آخر، يمكن أن يحقنها في أعلى ذراعك.

ماذا يحدث عند تناول مونجارو؟

في بداية العلاج بمونجارو، يعاني المريض من:

الإسهال مما قد يؤدي إلى انخفاض في وظائف الكلى.

فقدان السوائل في الجسم .

ما هي طريقة تخزين ابر مونجارو؟

بحسب هيئة الدواء والغذاء في السعودية يُحفظ في الثلاجة (درجتان مئويّتان – 8 درجات مئوية). لا يُجمّد. إذا تم تجميد القلم، لا تستعمله.

يُحفظ في العلبة الأصلية لحمايته من الضوء.

يمكن حفظ مونجارو بدون تبريد على درجة حرارة لا تتخطّى 30 درجة مئوية لمدّة تصل إلى 21 يومًا.

يُحفظ هذا الدواء بعيدًا عن نظر الأطفال ومتناولهم.