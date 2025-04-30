ميتا تطلق تطبيق ذكاء اصطناعي مستقل لمنافسة ChatGPT.. ماذا تعرف عنه؟

أعلنت شركة ميتا، المالكة لتطبيقات “فيسبوك” و”إنستغرام”، عن إطلاق أول تطبيق مستقل للذكاء الاصطناعي التوليدي تحت اسم Meta AI، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز منافستها مع “ChatGPT” وتوسيع نطاق حضورها في سباق الذكاء الاصطناعي.

وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في فيديو نُشر على حسابه في إنستغرام، إن أكثر من مليار مستخدم باتوا يعتمدون على Meta AI من خلال التطبيقات المختلفة التي تقدمها ميتا. وأوضح زوكربيرغ: “صممنا نسخة مستقلة لتقديم تجربة أكثر تخصيصاً عبر تفاعلات صوتية ومحادثات ذكية مصممة خصيصًا بناءً على اهتمامات كل مستخدم”.، وفق تقرير ذا فيرج.

مزايا تطبيق Meta AI الجديد

يعتمد تطبيق Meta AI على نموذج Llama 4 المتطور مفتوح المصدر، الذي يتميز بقدرة على تقديم استجابات أكثر تفاعلاً وذكاءً، ويشمل العديد من المزايا الفريدة التي تعزز من تجربة المستخدم وتوسع مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي. إليك أبرز هذه المزايا:

تذكُّر المحادثات السابقة: يتمتع التطبيق بقدرة على تذكُّر المعلومات من المحادثات السابقة دون الحاجة لإعادتها، مما يوفر تجربة أكثر سلاسة وتواصل مستمر مع المستخدم، ويحسن من جودة التفاعل.

التفاعل مع بيانات الحسابات: يتيح التطبيق التفاعل مع بيانات حسابات المستخدم على فيسبوك وإنستغرام (بإذن مسبق)، مما يعزز من قدرة التطبيق على تخصيص المحتوى والتفاعل بناءً على الأنشطة والتفضيلات الخاصة بكل مستخدم.

التخصيص الدقيق: يعتمد التطبيق على الذكاء الاصطناعي في تخصيص التجربة بناءً على تفضيلات وسلوكيات المستخدم، مما يجعل كل تفاعل أكثر توافقًا مع احتياجات المستخدم الفردية ويوفر تجارب مخصصة وفريدة.

التفاعل المجتمعي: يتيح التطبيق للمستخدمين رؤية منشورات وتفاعلات الذكاء الاصطناعي من مستخدمين آخرين، مما يعزز التفاعل الاجتماعي ويشجع على تبادل الأفكار والمحتوى عبر الشبكات الاجتماعية، مما يساهم في خلق بيئة تفاعلية وثرية.

التفاعلات الصوتية والمرئية: يقدم التطبيق إمكانية المحادثات باستخدام الصوت والصورة، ويشمل التكامل مع تقنيات الفيديو لتعزيز التفاعل الشخصي. هذه الميزة تجعل التفاعل مع الذكاء الاصطناعي أكثر واقعية وواقعية.

تستهدف هذه المزايا توفير تجربة مستخدم متميزة ترتكز على الذكاء الاصطناعي الشخصي، مما يسهم في تعزيز تفاعل المستخدمين مع التطبيقات التي تقدمها ميتا وجعلها جزءًا أساسيًا من حياتهم الرقمية اليومية.

بديل لتطبيق “Meta View”

كما أعلنت ميتا أن التطبيق الجديد سيحل محل Meta View، التطبيق السابق المخصص للتكامل مع نظارات راي بان ميتا الذكية، مما يتيح تفاعلًا أكثر سلاسة بين الأجهزة القابلة للارتداء وتطبيقات ميتا. إذ يوفر التطبيق الجديد تجربة مدمجة وسهلة الاستخدام عبر العديد من الأجهزة الذكية.

منافسة مباشرة لـ ChatGPT

يأتي Meta AI في وقتٍ تشهد فيه الساحة منافسة قوية مع شركة OpenAI، التي تواصل تطوير مساعدها الشهير ChatGPT، الذي يواصل التوسع في تقديم إمكانات متقدمة للمستخدمين الأفراد. وعلى الرغم من أن ChatGPT يواصل الهيمنة على محادثات الذكاء الاصطناعي، فإن ميتا ترى في تطبيقها الجديد فرصة للابتكار في هذا المجال عبر توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات اليومية.

دمج الذكاء الاصطناعي مع التطبيقات الاجتماعية

يُعد إطلاق Meta AI خطوة جريئة من ميتا للاستفادة من تقنياتها الاجتماعية الشهيرة (فيسبوك، إنستغرام، ماسنجر) وجعل الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من تجربة المستخدم اليومية. وتعتبر ميتا أن الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطبيقاتها سيسهم في إثراء التفاعلات الاجتماعية ويسهم في تقديم تجربة شخصية ومتنوعة للمستخدمين.

وبإطلاقها تطبيق Meta AI، تؤكد ميتا رغبتها في إعادة تموضع نفسها في مجال الذكاء الاصطناعي الشخصي، وربط أدواتها الاجتماعية بأذكى تقنيات التفاعل المتاحة اليوم، ما يجعلها منافسًا مباشرًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الكبرى في السوق.