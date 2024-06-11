أبل تعلن مواعيد بيع النظارة “فيجن برو” في 9 دول ومناطق جديدة

تستعد شركة “أبل” الأمريكية للإلكترونيات لبيع نظارتها “فيجن برو” (Apple Vision Pro)، خارج الولايات المتحدة لأول مرة، لاختبار ما إذا كان جهاز الواقع المختلط الذي يبلغ ثمنه 3499 دولارًا سيحظى بجاذبية أوسع.

وقد بدأت الشركة في عقد جلسات تدريب في الأيام الأخيرة، وأرسلت المئات من موظفيها من متاجرها الدولية، إلى كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، لتعلم كيفية عرض النظارة الذكية “فيجن برو”، ويستمر التدريب لمدة 4 أيام، وبدأت الدورات في الأسبوع الماضي.

مواعيد طرح نظارة “Apple Vision Pro” في عدد من الدول

بر الصين الرئيسي وهونغ كونغ واليابان وسنغافورة:

الطلب المسبق: 13 يونيو 2024 توفر النظارة: 28 يونيو 2024

أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة

الطلب المسبق: 28 يونيو 2024 توفر النظارة: 12 يوليو 2024

نظارة “فيجن برو” بداية عصر الحوسبة المكانية

وفي هذا الصدد، قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل: “لقد تجاوز الحماس تجاه Apple Vision Pro كل التوقعات، ونحن متحمسون لتقديم سحر الحوسبة المكانية لمزيد من العملاء حول العالم”.

وأضاف كوك:” نتطلع لرؤية المزيد من الأشخاص وهم يشهدون تحوّل المستحيل إلى ممكن، سواء أكانوا يعملون ويتعاونون في مساحة لا نهائية للتطبيقات، أم يستعيدون ذكرياتهم الغالية بتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد، أم يشاهدون البرامج التلفزيونية والأفلام في سينما شخصية فريدة من نوعها، أم يستمتعون بتجارب مكانية جديدة تمامًا تتحدى الخيال”.

توقعات باستخدامات نظارة “أبل” الذكية

تعد نظارة “فيجن برو“، التي تخلط المحتوى الافتراضي مع مشاهد من العالم الحقيقي حول المستخدم، أكبر منتج جديد من شركة “أبل” خلال السنوات الأخيرة، وبدأت ما وصفه الرئيس التنفيذي تيم كوك بأنه عصر الحوسبة المكانية، لكن السعر الباهظ لـ”فيجن برو” وعدم وجود تطبيقات مقنعة لها جعلها منتجًا متخصصًا.

تشير توقعات “أبل”، إلى أن النظارة الذكية “Apple Vision Pro” ستستخدم في إنتاج الموسيقى بوحدات تحكم ثلاثية الأبعاد، ومجالات التعليم في مؤتمرات الفيديو، بالإضافة إلى بث المحتوى، وممارسة الألعاب عبر الإنترنت.

كانت “آبل”، قد كشفت لأول مرة عن هذا الجهاز في يونيو الماضي، ويجمع بين المحتوى الرقمي، ومكونات العالم الحقيقي المحيط بالمستخدم فيما يعرف بالواقع المعزز (أيه.آر) أو دمج الواقع.

الدخول في عالم رقمي وأغرب الخواص

بالإضافة إلى استخدامات الواقع المعزز، التي تتمتع بإمكانات أكبر في أماكن العمل الرقمية الجديدة، يمكن أيضًا استخدام النظارة الجديدة للدخول بشكل كامل إلى عالم رقمي، دون عرض تفاصيل المكان المحيط بالمستخدم.

ومن أشد الخواص غرابة في نظارة الواقع الافتراضي الجديدة هي وجود شاشة عرض خارجية تظهر عيون المستخدم للأشخاص المحيطين به.