لينكد إن تستخدم الذكاء الاصطناعي في التوظيف

تعتزم منصة “لينكد إن” تقديم العديد من المميزات للمستخدمين المشتركين في خدمات الدفع، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل إيجاد الوظائف بشكل أسرع وأسهل.

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

وأعلنت “لينكد إن”، التي تركز على الوظائف، والأعمال، أن عدد مستخدميها تجاوز رقم المليار المستخدم، وأكدت المنصة المملوكة لشركة “مايكروسوفت”، أنها تعتزم تقديم العديد من المميزات للمستخدمين المشتركين في خدمات الدفع، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وكشفت شبكة التواصل الاجتماعي، عن خدمة جديدة بهذه المناسبة، وهي خدمة تلخيص المنشورات الطويلة، في عدة نقاط رئيسية، بناء على اهتمامات كل مستخدم.

وبعد تجاوز عدد مستخدمي المنصة، عدد المليار مستخدم، تبدأ منافسة شرسة مع باقي شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل “إكس”، و”فيسبوك”، وباقي تطبيقات التواصل الاجتماعي لشركة “ميتا”.

ولدى تطبيق “لينكد إن”، خدمة مجانية للتوظيف، ولكنها تقدم من خلال الاشتراكات الشهرية، خدمات أخرى أكثر تميزا.

ويحصل المستخدمون أصحاب الاشتراكات الشهرية، باقة 39.99 دولارا، على الميزات الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، المقرر إضافتها، مثل أخبار المستخدم، إذا كان مرشحا جيدا للوظيفة، أم لا، وذلك بناء على المعلومات الموجودة في ملفه الشخصي.

ومن هذه الميزات الجديدة، أيضا، التوصية ببعض التغييرات في الملف الشخصي للمستخدم، ليكون أكثر قدرة على الحصول على الوظيفة الملائمة له.