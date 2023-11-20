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أوبن إيه آي تعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً

عينت “أوبن إيه آي” إيميت شير، الرئيس التنفيذي السابق لـ”تويتش” رئيساً تنفيذياً جديداً لها في ما ظهر على أنه تحد لطلب شركة “مايكروسوفت” بإعادة سام ألتمان إلى منصبه

فريق التحرير by فريق التحرير
أوبن إيه آي تعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً

أعلنت شركة “أوبن إيه آي” (OpenAI) أنها عينت إيميت شير، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة “تويتش” (Twitch)، رئيساً تنفيذياً جديداً لها، خلفاً لسام ألتمان المُقال، وفق ما نقلته وكالة “بلومبرغ” عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وكانت الشركة المتخصصة بالذكاء الاصطناعي قد أقالت ألتمان بعد عملية مراجعة تداولية أجراها مجلس الإدارة انتهت بخلاصة الأمر إلى أنه لم يكن دائماً صريحاً مع المجلس ما أعاق قدرته على الوفاء بمسؤولياته، وأفقده ثقته بألتمان.

ولفت تقرير “بلومبرغ” إلى أن تعيين شير المتسقيل من منصبه في منصة الألعاب التابعة لشركة “أمازون” في وقت سابق من هذا العام، يعد تحدياً للعديد من المطالبين بإعادة ألتمان إلى منصبه وفي طليعتهم “مايكروسوفت” و”ثريف كابيتال”.

وقالت المصادر إن أعضاء مجلس إدارة “أوبن إيه آي”، تواصلوا على الأقل مع اثنين من الرؤساء التنفيذيين المرموقين في مجال التكنولوجيا لتولي منصب الرئيس التنفيذي.

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