أدوبي تطلق أدوات تحرير جديدة بالذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة “أدوبي” لصناعة برامج تحرير وتعديل الصور والفيديو عدداً كبيراً من الأدوات والميزات الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك فستان يمكن تغيير لونه وشكله وتعديل لغة المتحدث في فيديو وطرقاً مبسطة لحذف العناصر من الصور.

وقامت الشركة بعرض سلسلة من أدوات النماذج الأولية التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية الصور ثلاثية الأبعاد، وذلك خلال الكشف عن برنامج “أدوبي ماكس سنيكس” (Adobe MAX Sneaks 2023).

تغطي الإمكانات الجديدة الصور والصوت والفيديو والأبعاد الثلاثية والأزياء والتصميم، وتهدف إلى منح الجمهور نظرة سريعة على أفكار مبتكرة في المرحلة المبكرة والتي قد تصبح يوماً ما مكونات مستخدمة على نطاق واسع ضمن منتجات الشركة.

أدوبي تدخل الذكاء الاصطناعي للموضة

وكان من أبرز الابتكارات المعروضة مشروع “أدوبي بريمروز”، وهو عبارة عن فستان تفاعلي يتحول إلى ألوان وأنماط مختلفة عند ارتدائه.

تتضمن العناصر الأخرى التي تمت تجربتها أمام الجمهور، أداة تكتشف تلقائياً الأشياء والعناصر المختلفة في الصورة، وتتيح للمستخدمين أداء مجموعة متنوعة من المهام، تسمى بروجيكت ستاردست، فعلى سبيل المثال يمكنه اكتشاف حقيبة داخل صورة ليتم نقلها أو حذفها أو التنبؤ بالمهام المحتملة والمطالبة بها، مثل حذف الأشخاص من خلفية الصورة.

كما تم عرض تقنية “بروجيكت داب داب داب”، وهي تقنية يمكنها نسخ الصوت تلقائياً عبر الفيديو إلى جميع اللغات المدعومة مع الحفاظ على صوت المتحدث الأصلي، كما عُرضت أيضاً أداة جديدة توضح لمستخدمي “أدوبي” الشكل الذي قد تبدو عليه القدرة على تطبيق أداة الذكاء الاصطناعي فايرفلاي لتوليد النص إلى الصورة ضمن مقاطع الفيديو.

بدأت شركة أدوبي لأول مرة بإضافة فايرفلاي إلى تطبيق فوتوشوب التجريبي في شهر أيار/مايو، بهدف التسريع بشكل كبير في كيفية قيام المستخدمين بإنشاء وتعديل صورهم.