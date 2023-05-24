شاهد أدوبي تطلق العنان لفوتوشوب بالذكاء الاصطناعي، أنت تكتب والبرنامج يولد ما تريد

كشفت شركة أدوبي عن ترسانتها من أدوات الذكاء الاصطناعي مثل فاير فلاي والتي ستقدمها في منتجاتها مثل فوتوشوب، وتظهر قوة هائلة عند تنفيذ ما تطلبه وتصف المشهد أو التفاصيل التي تود إضافتها.

ويمكنك اقتطاع جزء من أي صورة وتغيير المشهد المحيط به حسب ما تريده بطباعة المشهد المطلوب.

وستتمكن من بإنشاء الصور أو الإضافة إليها أو إزالتها أو استبدالها بسرعة في أدوبي فوتوشوب بالإصدار القادم الذي يتضمن الإضافة التوليدية Generative fill، فورا بعد الطلب بنص تطبعه لوصف المطلوب.

وستطلب منك عملية تنزيل الإصدار التجريبي تسجيل طريقة للدفع حتى لخيار التجربة المجانية، فاستعد لذلك إن كنت مصمما على تجربة هذه الأداة.

ويمكنك تجربة الإصدار بيتا على الرابط (https://firefly.adobe.com/)

أو إصدار الويب مباشرة، هنا (https://firefly.adobe.com/upload/inpaint)

مبادرة لمواجهة التزييف

قامت أدوبي بتأسيس مبادرة اصالة المحتوى (CAI- Content Authenticity Initiative) لمنع المعلومات المضللة بالصور وضمان نسب الصور لأصحابها الأصليين، كما ضمت بعض وكالات الأنباء للمبادرة مثل كل من وكالة فرانس برس ، وكالة أسوشيتد برس ، بي بي سي ، جيتي إيماجيز ، لايكا ، مايكروسوفت ، نيكون ، رويترز ، وول ستريت جورنال وغيرها.