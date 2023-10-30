فريق التحرير by فريق التحرير

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شرطة دبي تكتشف 16 نوعاً من “المخدرات المُصنعة”

خبراء السموم والكيمياء في شرطة دبي لديهم إمكانيات مُتقدمة لمنع انتشار هذه الأنواع من المخدرات المُصعنة

فريق التحرير by فريق التحرير
شرطة دبي

تمكن خبراء السموم والكيمياء في مركز “مرصد” المخدرات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، من الكشف عن 16 نوعاً من المخدرات المُصنعة الجديدة خلال عامي “2022-2023″، وذلك بفضل التجارب والأبحاث والتحاليل المخبرية الدقيقة التي أجروها على مواد أظهرت احتوائها سموم تؤثر على صحة الإنسان وسلامة عقله.

وحول طبيعة المواد الـ 16، قال اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أن المواد الـ 16 التي كشفها خبراء السموم تتمثل في:

  • 12 نوع من القنبيات المُصنعة.
  • نوعين من الكاثينونات المُصنعة.
  • نوعين من مشتقات مخدر يعرف باسم ” LSD”.

مبيناً أن هذه المواد لها أثرها السلبي على المُتعاطين أنفسهم وعلى المجتمع.

شرطة دبي

شرطة دبي تكشف محاولات التلاعب

وأوضحت الخبير أول ابتسام عبد الرحمن العبدولي، مدير مركز مرصد المخدرات، أن خبراء السموم والكيمياء في شرطة دبي لديهم إمكانيات مُتقدمة لمنع انتشار هذه الأنواع من المخدرات المُصعنة، وكشف محاولات تلاعب واحتيال تجار المخدرات من خلال قيامهم باجراء تغييرات على تركيبات العناصر الكيميائية للمخدر حتى لا يجرمها القانون الاتحادي المُختص.

وتابعت:” لا يقف تحدي خبراء مرصد المخدرات في الكشف عن المواد المخدرة الخام وإنما يتعداه إلى كشف نوع (مُستقلب المخدر)، وهو ناتج التفاعلات الكيميائية الناجمة عن تناول المخدر بعد دخوله إلى الجسم، والذي يُعد دليلاً دامغاً على تعاطي الشخص للمخدر، ويُرفع بشأنه تقارير فنية إلى النيابة العامة والجهات القضائية “.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...