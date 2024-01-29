أطاحت السلطات السعودية بقيادي كبير في أحد أهم المواقع الحيوية وشركائه بتهمة “استغلال النفوذ وغسل الأموال”، وقد تم إيقافه وشركاؤه الذين اعترفوا بجريمتهم.

حيث أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن إيقاف رئيس الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، بتهم تتعلق بجرائم استغلال النفوذ وغسل الأموال.



وفقًا للمصدر الرسمي بـ”نزاهة”، تم إيقاف المدني بناءً على تورطه في الحصول على عقود بقيمة تجاوزت 206 ملايين ريال لصالح شركة المواهب الوطنية، التي يمتلك حصة فيها، من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه.



ووفقًا للإفصاح الرسمي، فإن المدني استفاد من تلك العقود بشكل غير نظامي، حيث تمكن من تحقيق صفقات بالشركة المتعاقدة مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.



وتمكن من الخروج صوريًا من الشركة بعد توليه العمل الحكومي، مع الاحتفاظ بملكيته فيها، والتزكية لها من قبل إدارات الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مما ساعد الشركة في الفوز بمشاريع بقيمة تجاوزت 1.3 مليون ريال.





الأمور لم تتوقف هنا، حيث أظهرت التحقيقات أن المدني حصل على منافع شخصية من الشركات التي تعاقدت مع الهيئة، وتلقى أرباحه من المشاريع بواسطة أحد أقارب، وهو المواطن محمد بن سليمان محمد الحربي، والذي بدوره أقر بالحصول على مبالغ مالية من الشركة ومن ملّاكها وتمريرها بدوره للمذكور.



تم ايقاف شركاء المدني في الشركة، سعيد بن عاطف أحمد سعيد، وجمال بن خالد عبد الله الدبل، بتهمة التورط والاتفاق مع الرئيس التنفيذي في الأنشطة المشبوهة.



وبحسب بيان الهيئة؛ فقد أقرّ شركاء المذكور بالشركة، وهما المواطنان سعيد بن عاطف أحمد سعيد، وجمال بن خالد عبد الله الدبل (تم إيقافهما)، بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها أعلاه.



وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء.



تعتبر هذه الحادثة خطوة جادة من السلطات السعودية في مكافحة الفساد، وتأكيدًا على تطبيق العدالة بكل حزم ودون تهاون. يتوقع أن تستمر “نزاهة” في متابعة الإجراءات النظامية بحق المتهمين وتحويلهم للقضاء لمحاكمتهم وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.

من هو عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني



المناصب والوظائف الحالية:

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا: يتولى عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني منصب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا منذ أغسطس 2017، حيث يعمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للهيئة وتطوير المحافظة.

يتولى عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني منصب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا منذ أغسطس 2017، حيث يعمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للهيئة وتطوير المحافظة. رئيس الاتحاد السعودي للمنطاد: يتقلد عمرو المدني منصب رئيس الاتحاد السعودي للمنطاد منذ إبريل 2019، حيث يسعى إلى تعزيز هذه الرياضة وتطويرها في المملكة.

الخبرة السابقة:

القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه: شغل عمرو المنصب الرفيع في الهيئة العامة للترفيه بين 2016 و2017، حيث كان له دور في تطوير وتعزيز القطاع الترفيهي في المملكة.

شغل عمرو المنصب الرفيع في الهيئة العامة للترفيه بين 2016 و2017، حيث كان له دور في تطوير وتعزيز القطاع الترفيهي في المملكة. المدير التنفيذي لمعرض مشكاة التفاعلي للطاقة الذرية والمتجددة: قاد عمرو المدني معرضًا تفاعليًا للطاقة الذرية والمتجددة بين 2010 و2016، حيث شكل هذا المشروع منصة لتعزيز التوعية بقضايا الطاقة.

مؤسس شركة “TalentS|KCA”: شارك في تأسيس شركة “TalentS|KCA” وشغل منصب المدير العام لها بين 2016 و2017.

شارك في تأسيس شركة “TalentS|KCA” وشغل منصب المدير العام لها بين 2016 و2017. عضو في مجلس إدارة شركة “المواهب الوطنية”: شارك كعضو في مجلس إدارة شركة المواهب الوطنية بين 2007 و2017، وكان مديرًا للعمليات فيها بين 2007 و2010.

التعليم:

حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية عام 2003 من جامعة كانساس في الولايات المتحدة الأمريكية.

صرّح مصدر مسؤول في #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد بأنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس/ عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال لحصوله على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك… pic.twitter.com/jTPTsTzTYF — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) January 28, 2024