ماذا تتوقع أن يكشف عنه بيل غيتس في حوار خاص؟

خلال لقاء لا يتعدى 15 دقيقة، كشف الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، الذي حل ضيفا على الإعلامي، ورائد الأعمال الإماراتي أنس بوخش في حلقة خاصة من ABTalks ، الكثير عن أفكاره، وحياته، وعمله في مايكروسوفت، وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا، وكذلك أعماله الخيرية.

وسلط بوخش الضوء خلال اللقاء على أدوار الملياردير الأمريكي، المتنوعة كرائد أعمال، ومستثمر، ورجل يهتم بعائلته.

جهود غيتس الخيرية

ركز اللقاء على العامل المشترك بين مهارة غيتس في حل المشاكل سواء في عمله داخل مايكروسوفت، أو الأعمال الخيرية.

كما شارك الملياردير الأمريكي، قصته مع تمويل جهود القضاء على الملاريا التي كانت بمثابة نقطة تحول في حياته، مؤكدا التأثير الكبير الذي تحقق من خلال جهود مؤسسته في توفير الناموسيات واللقاحات اللازمة للتصدي لهذا المرض في المجتمعات الفقيرة.

والدته محرك الخير الحقيقي

قال غيتس، في الحوار إن نشأته كانت دافعه لحب الأعمال الخيرية، مشيرا إلى والدته التي كانت محبة للخير وخدمة المجتمع، كما أن أبويه لطالما شجعاه على رد الجميل مع أي نجاح يحققه في حياته.

أيضا الحديث تطرق الحديث إلى دوره كجد، وكيف أنه يستمد الإلهام من طاقة أحفاده وحماسهم، ويشعر بالانبهار كلما راقب تجارب حفيدته التعليمية ونظرتها الفريدة للعالم من حولها.

وكشف الملياردير الأمريكي، كذلك أنه قارئ نهم ولديه شغف مستمر بالتعلم، ولديه تقدير بالغ للتعلم عبر الإنترنت وإتاحته للعالم، فضلا عن المتعة التي يجدها في تعلم مواضيع مختلفة.

بيل غيتس هو رجل أعمال ومستثمر وفاعل خير وكاتب أمريكي، اشتهر بالمشاركة في تأسيس شركة البرمجيات العملاقة مايكروسوفت، وهو الآن المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، ولمدة عقدين من الزمان، احتفظ بلقب أغنى رجل في العالم قبل أن يتفوق عليه مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، ورغم ذلك لا يزال يحتل مرتبة بين النخبة من حيث الثروة.

كم تزيد ثروة غيتس في الثانية؟

ولتوضيح حجم ثروته؛ يكسب الشخص العادي حوالي 2.7 مليون دولار في حياته، وفقاً لموقع “Zippia” للمعلومات المهنية.

ويكسب غيتس ما يقرب من 3 إلى 4 أضعاف هذا المبلغ في يوم واحد، مما يسلط الضوء على مدى قوة موارده المالية، بينما يقدر أحد مؤشرات الثروة أرباحه اليومية بنحو 117 دولاراً في الثانية.

بينما يقدم مصدر آخر رقماً أقل يبلغ حوالي 7.6 مليون دولار في اليوم أو 319.635 دولاراً في الساعة.

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