بعدما أطاح بـ”ماسك”.. “زوكربيرج” يهدد عرش “بيزوس” ويقترب من لقب أغنى رجل في العالم

حقق مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، قفزة هائلة في قائمة أغنى رجال العالم، ليهدد بذلك عرش جيف بيزوس الرئيس التنفيذ ومؤسس شركة أمازون، الذي يعتبر ثاني أغنى رجل في العالم.

وتقدر ثروة زوكربيرج، ثالث أغنى رجل في العالم، بنحو 187 مليار دولار، بينما تبلغ ثروة بيزوس 207 مليارات دولار.

ومنذ مطلع عام 2024، حصد مؤسس فيسبوك نحو 60 مليار دولار مكاسب، فيما حصد بيزوس 30 مليار دولار.



ويرجع هذا التقدم الهائل في ثروة زوكربيرج، إلى صعود أسهم شركة ميتا بشكل ملحوظ خلال العام الحالي، حيث ارتفع بنسبة 49% مدعومًا بالأرباح الفصلية القوية ورهان الشركة على الذكاء الاصطناعي ومنصتها الجديدة “ثريدز”.

ويُتوقع أن تواصل ثروة زوكربيرج الارتفاع خلال العام الحالي، مما يمنحه فرصة حقيقية لاقتناص لقب أغنى رجل في العالم.

تراجع ماسك من عرش أغنى رجل في العالم

فقد إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، لقب أغنى رجل في العالم، بعد تراجع سهم الشركة بشكل كبير في أوائل مارس، حيث خسر أكثر من 48.4 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري.

وبحسب وكالة رويترز، فإن ماسك تراجع إلى المركز الرابع في مؤشر بلومبيرج للمليارديرات، بعد إلغاء شركة تسلا خططًا لإنتاج سيارة كهربائية منخفضة التكلفة.

وتراجعت أسهم تسلا بنسبة 34% منذ بداية عام 2024، مما يجعلها من أسوأ الأسهم أداءً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وتعاني الشركة من تباطؤ عالمي في الطلب على السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى زيادة المنافسة في الصين ومشكلات الإنتاج في ألمانيا.

كما انخفضت تسليمات سيارات تسلا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وهو سبب أخر لتراجع ماسك، ويعد هذا أول انخفاض لها على أساس سنوي منذ جائحة كورونا، وتقلصت ثروة ماسك بمقدار 48.4 مليار دولار هذا العام، لتبلغ الآن 180.6 مليار دولار.

يتنافس إيلون ماسك ومارك زوكربيرج منذ عام 2016، عندما دمر انفجار صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبايس إكس قمراً صناعياً لفيسبوك، وزاد التوتر العام الماضي عندما تحدى ماسك زوكربيرج في قتال داخل القفص.

وازدادت حدة هذا التنافس بعد إطلاق زوكربيرج منصة ثريدز للتواصل الاجتماعي، التي تشبه منصة إكس التي يمتلكها ماسك، وتبادل الاثنان انتقادات لاذعة بشأن المنصة والحقوق الفكرية.

مارك يهدد عرش أرنو

يتصدر الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، رئيس شركة LVMH للسلع الفاخرة، قائمة بلومبرج للمليارديرات بثروة تبلغ 223.4 مليار دولار، متجاوزًا جيف بيزوس مؤسس أمازون الذي تبلغ ثروته 207.3 مليار دولار.

وفي سياق آخر، أعلن مارك زوكربيرج، مؤسس شركة ميتا، العام الماضي عن خطط الشركة لبناء تقنية ذكاء اصطناعي عام تُضاهي الذكاء البشري أو تتفوق عليه في مختلف المجالات، مع فتحها للمطورين لاحقًا.

وأوضح زوكربيرج أن ميتا تسعى إلى إبرام اتفاق مع شركة إنفيديا للحصول على آلاف رقائق الذكاء الاصطناعي، كما قامت بدمج مجموعتيها البحثيتين الرئيسيتين في مجال الذكاء الاصطناعي لتسريع وتيرة العمل.

لاقى رهان ميتا على الذكاء الاصطناعي ترحيبًا كبيرًا من المستثمرين، ومن المتوقع أن يؤدي تحقيق نجاحات في هذا القطاع الحيوي إلى زيادة أرباح الشركة بشكل كبير، مما سينعكس إيجابًا على ثروة زوكربيرغ ويقربه من لقب أغنى رجل في العالم.

خطط شركة ميتا لاستغلال منصة ثريدز

في عام 2023، أعلنت شركة ميتا عن خطط لجعل منصة ثريدز للتواصل الاجتماعي متوافقة مع الشبكات الاجتماعية المفتوحة القابلة للتشغيل المتبادل، مثل ماستودون والخدمات الأخرى التي تستخدم بروتوكول (أكتيفتي بوب).

سيسمح هذا التوافق للأشخاص على ثريدز بالتفاعل مع مستخدمي منصات أخرى، مثل مشاركة المحتوى والتواصل مع بعضهم البعض بشكل مباشر.

ووفقًا لما قاله مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، فإن هذه الميزة ستمنح الأشخاص على ثريدز المزيد من الخيارات حول كيفية تفاعلهم، وسيساعد المحتوى في الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص.

حققت ثريدز نجاحًا هائلًا منذ إطلاقها، حيث وصلت إلى 100 مليون مستخدم في 5 أيام فقط. وأصبحت المنصة متاحة للمستخدمين في أوروبا منذ ديسمبر 2023، مما أدى إلى زيادة عدد المستخدمين بشكل أكبر.