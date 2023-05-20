مارك زوكربيرج يزيد ثروته 44 مليار دولار منذ بداية 2023

نمت ثروة مارك زوكربيرج، التي تتألف إلى حد كبير من حصته في “ميتا” الشركة الأم لـ “فيسبوك” والتي يتولى فيها منصب الرئيس التنفيذي، بنحو 44 مليار دولار هذا العام، وهي أكبر زيادة في الثروة تم تتبعها من قبل مؤشر بلومبيرج للمليارديرات، ليرتفع صافي ثروته إلى 89.9 مليار دولار.

وحتى مع إغلاق أسهم “ميتا” متراجعة بشكل طفيف يوم الجمعة في نيويورك، فقد سجل السهم ثاني أفضل أداء هذا العام على مؤشر ستاندرد اند بورز، حيث ارتفع بأكثر من 100%.

وقد أفادت “بلومبيرج نيوز” أمس أن منصة “انستغرام” التابعة لشركة “ميتا” تخطط لإطلاق منافس لمنصة التواصل الاجتماعي “تويتر” الشهر المقبل. وقال أشخاص على دراية بالموضوع إن التطبيق القائم على النصوص يتم اختباره حالياً مع المشاهير والمؤثرين.

وقال محللا “بلومبيرج إنتليجنس” مانديب سينغ وداميان ريمرتز إن “ميتا” لديها فرصة أفضل لأخذ حصة من “تويتر” من أقرانها الأصغر.

ويتوقع محللون أن تكون عائدات “ميتا” جيدة، ويتوقع المحللون أن يصل سعر السهم إلى 320 دولاراً، مقارنةً بسعر إغلاق يوم الجمعة البالغ 245.64 دولار.