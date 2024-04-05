فريق التحرير by فريق التحرير

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أبل تسرح أكثر من 600 موظف

يمثل تسريح 614 موظفًا في كاليفورنيا علامة فارقة لشركة أبل، حيث يُظهر تحولًا في استراتيجية الشركة وتركيزها على مجالات جديدة.

فريق التحرير by فريق التحرير
أبل

أعلنت شركة أبل عن تسريح 614 موظفًا في كاليفورنيا، وذلك وفقًا لإيداعات إدارة تطوير التوظيف في الولاية. وتعتبر هذه أول جولة كبيرة من تخفيض الوظائف للشركة منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

ويعمل الموظفون المتأثرون في ثماني منشآت مختلفة في سانتا كلارا، وتم إبلاغهم رسميًا بالتخفيضات في 28 آار/مارس، وستدخل التغييرات حيز التنفيذ في 27 أيار/مايو.

لم تُجبر شركة أبل على نفس النوع من التقليص مثل نظيراتها في مجال التكنولوجيا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن نموها كان أبطأ خلال الوباء.

يُعزى قرار التسريح إلى إلغاء الشركة لمشروع طويل الأمد لبناء سيارة كهربائية ذاتية القيادة، بالإضافة إلى تركيزها على مجالات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.

وتشمل الوظائف التي تم تخفيضها مديري ورش الآلات ومهندسي الأجهزة ومهندسي تصميم المنتجات.

وتدرس شركة أبل التوجه نحو الروبوتات الشخصية، والتي تعتبرها أحد “الأشياء الكبيرة التالية” المتغيرة باستمرار للشركة.

ويستكشف مهندسو الشركة روبوتًا متنقلًا يمكنه متابعة المستخدمين في جميع أنحاء منازلهم، بالإضافة إلى جهاز منزلي متقدم يوضع على الطاولة يستخدم الروبوتات لتحريك الشاشة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...