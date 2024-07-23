الاتصالات السعودية تربح 6.59 مليار ريال وتوزع 1.99 مليار ريال على المساهمين

ارتفعت أرباح شركة الاتصالات السعودية (stc)بنسبة 7.7% إلى 6.59 مليار ريال في النصف الأول من العام 2024 مقابل 6.11 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2023، وقالت إن التوزيعات تبلغ 1.99 مليار ريال للربع الثاني، كما ذكرت في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم.

وعزت ارتفاع صافي الربح خلال فترة 6 أشهر بمبلغ 473 مليون ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:

ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1,749 مليار ريال سعودي والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1,040 مليار ريال سعودي، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 708 ملايين ريال سعودي.

انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 21 مليون ريال سعودي.

انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 154 مليون ريال سعودي.

وارتفعت أرباح شركة الاتصالات السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 9.8% على أساس سنوي، لتبلغ 3.3 مليار ريال.

وجاء نمو الأرباح خلال الربع الثاني بدعمٍ من :

ارتفاع الإيرادات بمبلغ 55 مليون ريال سعودي والذي قابله انخفاض في تكاليف الإيرادات بمبلغ 130 مليون ريال سعودي، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 185 مليون ريال سعودي.

انخفاض إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 89 مليون ريال سعودي.

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية “اس تي سي” عن توزيع أرباح عن الربع الثاني من عام 2024؛ تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2021، والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2021، إضافة إلى التعديل على سياسة توزيع الأرباح والذي تم اعتماده في الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 30 آب / أغسطس 2022، وذلك بتوزيع 0.40 ريال سعودي للسهم الواحد عن كل ربع سنة.

وقالت “اس تي سي”، في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم الثلاثاء، إن إجمالي التوزيعات تبلغ 1.99 مليار ريال، سيتم توزيعها على أساس 4.99 مليار سهم مستحق، لتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.40 ريال، بما يمثل 4% من قيمته الاسمية.

وأضافت الشركة، أن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم 28 تموز / يوليو 2024، فيما سيتم توزيع الأرباح بتاريخ 15 أغسطس 2024.