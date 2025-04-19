نتفليكس تتفوق على توقعات وول ستريت في الربع الأول من 2025

حققت شركة نتفليكس نتائج مالية تفوقت على توقعات المحللين خلال الربع الأول من عام 2025، معلنة عن إيرادات وأرباح فاقت التقديرات، إلى جانب نظرة مستقبلية متفائلة تعكس ثقتها في قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها حالة عدم اليقين الناتجة عن قرارات الرسوم الجمركية الأخيرة لترامب.

إيرادات وأرباح تفوق التوقعات

وسجلت نتفليكس إيرادات بلغت 10.54 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى 10.52 مليار دولار، بحسب بيانات “إل إس إي جي”.

كما حققت الشركة أرباحاً بلغت 6.61 دولاراً للسهم الواحد، مقارنة بتوقعات بلغت 5.71 دولاراً فقط.

وفي بيان للشركة، نقلته وكالة رويترز، أعلنت نتفليكس أنها تتوقع ارتفاع الإيرادات في الربع الثاني إلى 11.04 مليار دولار، متفوقة أيضاً على التقديرات التي توقعت 10.90 مليار دولار، وتعزو الشركة هذه التوقعات الإيجابية إلى نمو قاعدة المشتركين ورفع أسعار بعض الباقات في الأسواق الدولية.

تغييرات في القيادة

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة أن المؤسس المشارك ريد هاستينغز قد تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لمجلس الإدارة، ليشغل الآن دور الرئيس غير التنفيذي، في إطار ما وصفته الشركة بـ”تطور طبيعي في بنية القيادة وتنفيذ خطة الخلافة”.

رغم استمرار المخاوف بشأن تأثير السياسات الاقتصادية للإدارة الأميركية على الإنفاق الاستهلاكي، حذر بعض المحللين من احتمال توجه المستهلكين لتقليص اشتراكاتهم في خدمات البث.

وأكدت محللة الإعلام في بنك أوف أميركا، جيسيكا رايف إيرليخ، أن نتفليكس لا تزال تحتفظ بموقع تنافسي قوي ومحتوى جذاب، ما يحميها من موجات إلغاء واسعة، رغم احتمال انتقال بعض المشتركين إلى الباقات الأرخص.

نمو في الاشتراكات وأرقام قياسية في تقارير الأداء

أوضحت الشركة أن الباقة المدعومة بالإعلانات، التي أطلقت في أواخر 2022، تمثل حالياً 55% من الاشتراكات الجديدة في الدول التي تتوفر فيها، ما يُظهر نجاح هذا النموذج في جذب فئة المشتركين الباحثين عن محتوى بأسعار مناسبة.

ورغم أن نتفليكس قررت هذا الربع عدم إعلان عدد المشتركين الجدد، مؤكدة تركيزها على مؤشرات الأداء مثل الإيرادات والأرباح، فإنها لا تزال تحتفظ بمكانتها الرائدة عالميًا في سوق البث، مع قاعدة مستخدمين تتجاوز 300 مليون مشترك.

وكانت الشركة قد سجلت في الربع الرابع من 2024 رقمًا قياسيًا جديدًا، بإضافة 18.9 مليون مشترك جديد إلى منصتها.