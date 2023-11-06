أرباح “دار الأركان” تقفز 91.3% إلى 151.9 مليون ريال في 3 أشهر

حققت شركة “دار الأركان” للتطوير العقاري السعودية، عن ارتفاع صافي الربح بنسبة 91.27% إلى 151.91 مليون ريال، بعد الزكاة، والضريبة في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بـ 79.42 مليون ريال في نفس الربع من عام 2022.

وكشفت الشركة، المدرجة في السوق المالية السعودية “تداول”، عن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث من 2023، بنسبة 3.7% مقارنة بصافي ربح نحو 146.48 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، خلال الربع الثاني من 2022.

ربحية السهم في 9 أشهر

ارتفعت ربحية السهم إلى 0.37 ريالا، خلال أول 9 أشهر من 2023، مقارنة بـ 0.36 ريالا في نفس الفترة من العام السابق.

أسباب ارتفاع صافي ربح دار الأركان

وقالت “دار الأركان” في بيان الأحد، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث من 2023، مقارنة بنفس الربع من 2022، يعود بصفة رئيسية إلى:

الانخفاض في المصاريف التشغيلية.

ارتفاع إيرادات التأجير.

الارتفاع في إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة.

تم تعويض الارتفاع في أعباء التمويل بالارتفاع في الإيرادات الأخرى غير التشغيلية المحققة من المرابحات الإسلامية.

صافي الربح خلال أول 9 أشهر من 2023

وخلال أول 9 أشهر من 2023، ارتفع صافي ربح “دار الأركان” بنسبة 5.85% إلى نحو 416.01 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 393.01 مليون ريال في نفس الفترة من 2022.