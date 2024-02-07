تسريبات سناب شات في المغرب.. آلاف الصور المخلة للشباب والفتيات

حالة من الجدل تسود الشارع المغربي، بعد أن فجر خبير في مواقع التواصل الاجتماعي مفاجأة بشأن تسريبات سناب شات في المغرب.

وفقا لوسائل إعلام محلية قال رغيب أمين، الخبير المغربي في وسائل التواصل الاجتماعي، إنه تمت قرصنة آلاف الحسابات على سناب شات في المغرب.

وأكد الخبير المغربي، أن تسريبات سناب شات في المغرب، تحمل الكثير من المفاجآت، حيث إن عملية القرصنة استهدفت الآلاف من النشطاء المغاربة على مواقع سناب شات، وتمكن القراصنة من تسريب العديد من البيانات وسرقة الآلاف من صور الفتيات والشباب المغاربة.

تسريبات سناب شات في المغرب

وتسود ضجة كبيرة في المغرب في وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم تداول صور مخلة بالآداب لشباب وفتيات تمت سرقتها من هواتفهم الخاصة أثناء عملية قرصنة آلاف الحسابات على سناب شات.

تسريبات سناب شات في المغرب تشهد تطورات سريعة ومتلاحقة في ظل وجود تسريبات أيضا تخص فتيات من الجزائر، وتحمل الأسماء الحقيقية لمن تم تسريب معلوماتهم وصورهم الشخصية.

القضية الكبرى والأهم هي أن تسريبات سناب شات في المغرب وقرصنة آلاف الحسابات على سناب شات تم من خلالها اختراق هواتف الآلاف من الشباب والفتيات وسرقة محتوياتها الخاصة.

وتسود حالة من الترقب والخوف، في ظل نشر القراصنة الصور على مواقع منافية للآداب، حيث يتخوف الكثيرين من وجود صور خاصة لهم سرقها هؤلاء القراصنة.

وبعد تسريبات سناب شات في المغرب وقرصنة آلاف الحسابات على سناب شات في الغرب، حذر الخبراء من تكرار هذا الأمر ونصحوا رواد مواقع التواصل لاجتماعي، وطالبوهم بحماية بيناتهم وعدم تحميل تطبيقات مجهولة.