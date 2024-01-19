Huawei Mate Pad Pro 13.2.. تعرف إلى أسعار ومميزات تابلت المحترفين

الجهاز اللوحي، Huawei Mate Pad Pro 13.2، هو تابلت (جهاز لوحي) متميز بشاشة رائعة، وتقنية متطورة، وشكل أنيق، وخفيف، وقلم M-Pencil، الأكثر تطورا، ما يوفر إمكانيات هائلة للمحترفيين، والمبدعين.

وهو أول جهاز لوحي، وشاشته تتميز بأنها شاشة OLED مرنة كبيرة الحجم، وهي أخف وزنا من شاشة OLED الصلبة التقليدية، وتحقق نسبة مذهلة من الشاشة إلى الجسم تبلغ 94%، ليصبح التابلت الأكبر شاشة في الأسواق حاليا.

وزن تابلت Huawei Mate Pad Pro 13.2

يزن تابلت Huawei Mate Pad Pro 13.2، 850 جراما فقط، وسُمك يبلغ 5.5 ملم، ليصبح أنحف جهاز لوحي في الأسواق، يمكن وضعه في الحقيبة بسهولة، أو حمله بيد واحد لفترات طويلة دون إرهاق.

الجيل الثالث من قلم M-Pencil

الجيل الثالث من قلم M-Pencil ، هو أول قلم لتابلت يتميز بتقنية NearLink، التي تتصل وتتفاعل بسلاسة مع هاتف Huawei Mate Pad Pro 13.2، ومزود بشريحة NearLink مدمجة، ما يوفر معدل ضغط أعلى 6 مرات من الأقلام المناظرة، ما يوفر استجابة أسرع، وأكثر دقة، ووضوحا، ويسرع الكتابة اليدوية، برأس مخصص لذلك والرسم، برأس مخصص لذلك، لأنه يأتي بنوعين من الرؤوس التي يمكن تبديلها بسهولة.

مواصفات تابلت Huawei Mate Pad Pro 13.2

تابلت Huawei Mate Pad Pro 13.2، يأتي بالمزايا التالية:

الأبعاد: 5.5 ملم سمك * 298 ملم عرض* 196.1 ملم طول

معالج ثماني النواة.

مقاس شاشة 13.2 بوصة بدقة 2880×1920 بكسل.

كاميرا رئيسية بدقة تصوير 13 ميجا بكسل.

كاميرة سيلفي امامية بدقة 16 ميجا بكسل.

سعة البطارية 10100 مللي أمبير.

سعة ذاكرة التخزين الداخلي، 256GB، أو 512GB، أو 1TB.

سعة ذاكرة عشوائية، 12GB، أو 16GB.

يعمل الجهاز اللوحي بنظام تشغيل Harmony OS 4.0.

متوسط سعر تابلت Huawei Mate Pad Pro 13.2

أمريكا: 735 دولار.

أوروبا: 675 يورو.

السعودية: 2755 ريال.

الإمارات: 2685 درهم.

الكويت: 230 دينار.

سلطنة عمان: 285 ريال.

قطر: 2675 ريال.

البحرين: 270 دينار.