iPhone 17 Pro Max.. أول طراز يضم 3 كاميرات بدقة 48 ميجابكسل

سوف يحتوي هاتف iPhone 17 Pro Max، الذي سيتم إصداره في العام المقبل على كاميرا رباعية الدفع مُحدثة بدقة 48 ميجابكسل لتحسين جودة الصورة، ووظيفة التكبير، والتصغير، وفقًا لمحلل التكنولوجيا “مينغ تشي كو”، المتخصص في منتجات شركة أبل.

وقال “كو”، في أحدث مذكرة له إن التغيير الرئيسي في مواصفات كاميرا هاتف iPhone 17 Pro Max، سيكون في مستشعر CIS مقاس 1 / 2.6 بوصة بدقة 48 ميجابكسل، ارتفاعا من المستشعر 1 / 3.1 بوصة بدقة 12 ميجابكسل المتوقع استخدامه في طرازات iPhone 16 Pro لهذا العام، حسب موقع “Medium”.

iPhone 17 Pro Max وعدسات Tetraprism

وقال”مينغ تشي كو” محلل للتكنولوجيا، في شركة الخدمات المالية ” TF International Securities”، إنه غير متأكد حاليا مما إذا كان iPhone 17 Pro Max فقط هو الذي سوف يحتوي على عدسات Tetraprism، التي تمت ترقيتها أم لا، ولكن إذا كانت حصرية للنموذج، فسيحصل عليها كلا طرازي iPhone 18 Pro في عام 2026.

وأضاف كو، أن عدسات Tetraprism، التي تمت ترقيتها تتطلب منشورات مصممة جديدة تماما، والتي يجب أن يكون لها عامل شكل أقصر لتقليل ارتفاع الكاميرا، وفقا لموقع “macrumors” التقني.

ويؤيد تقرير كو، التحليل الذي قدمه العام الماضي “جيف بو” من شركة Haitong International Securities.

iPhone 17 Pro Max يحتوي كاميرا بدقة 48 ميجابكسل

وقال “جيف بو”، في ديسمبر الماضي، إن العدسة المقربة التي تمت ترقيتها بدقة 48 ميجابكسل لجهاز iPhone 17 Pro Max سيتم تحسينها للاستخدام مع Apple Vision Pro.

وأضاف “بو”، إن كلا طرازي iPhone 16 Pro سيحتويان على عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، مما يجعل iPhone 17 Pro Max أول طراز iPhone يحتوي على نظام كاميرا خلفية يتكون بالكامل من عدسات بدقة 48 ميجابكسل.

ما الجديد في أجهزة iPhone 2027؟

وبالنظر إلى المستقبل، قال كو، إن أجهزة iPhone 2027 ستحتوي على عدسات Tetraprism محسنة بشكل أكبر مع تكبير بصري أفضل.

ومن المحتمل أن يتم تحقيق ذلك عن طريق زيادة عدد المنشورات لإطالة مسار الضوء، وفي هذه الحالة لن يُطلق عليها بعد الآن عدسة “Tetraprism”.

وقال المحلل إنه مع زيادة عدد المنشورات، قد يلزم تقليل حجم المنشور، مما يزيد من تعقيد تصميم المنشور.

مزايا الكاميرا في طرازي iPhone 16 Pro

ومن المتوقع أن يحصل كل من هواتف iPhone 16 Pro، وiPhone 16 Pro Max، على عدسات Tetraprism المقربة في عام 2024.

وهذا يعني أن كلا طرازي iPhone 16 Pro سوف يحتويان على تقريب بصري 5x على الأقل و تقريب رقمي 25x على الأقل، بدلاً من أن تقتصر التكنولوجيا على Pro Max الأكبر، كما هو الحال في سلسلة iPhone 15.

ويحتوي iPhone 15 Pro على كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل توفر تقريب 3x، لكن iPhone 15 Pro Max يستخدم نظام تقريب مطور يسمح بتقريب 5x.

مواصفات كاميرا iPhone 15 Pro

يمكن لطرز iPhone 15 Pro الحالية تسجيل الفيديو المكاني بعمق ثلاثي الأبعاد لتشغيله على Vision Pro، عند الإمساك به في الاتجاه الأفقي، تجتمع العدسات الرئيسية والواسعة للغاية لتسجيل الفيديو المكاني بعمق إضافي.

لوضع ذلك في الاعتبار، تحتوي موديلات iPhone 15 Pro الحالية على عدسات رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وعدسات عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل، وعدسات مقربة بدقة 12 ميجابكسل.