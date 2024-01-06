أبل تُدخل تغييرات على هواتف آيفون 16 برو المرتقبة

كشف موقع “ماك رومرز” MacRumors المتخصص في أخبار ومنتجات شركة “أبل” أن هناك تغييرات على التصميم الخارجي لهواتف “آيفون 16 برو” (ويرمز إليها باسم ديابلو) و”آيفون 16 برو ماكس” (ويرمز إليها باسم لايتنينغ).

ونشر الموقع صوراً واضحة بناءً على المعلومات المسربة من داخل الشركة لما يمكن أن يكون عليه الشكل المرتقب لهواتف “آيفون 16 برو”، حيث ستأتي بتصميم مشابه لهواتف آيفون 15 برو الحالية مع حافات المنحنية وإطار معدني مصنوع من التيتانيوم لكن مع حجم أكبر للشاشة مقارنةً بالإصدارات الحالية.

كما ستضيف “أبل” زراً جديداً للكاميرا سيكون حصرياً فقط في إصدارات برو القادمة من هواتف آيفون 16، وسيعمل الزر كاختصار لتطبيق الكاميرا من أجل تشغيله بسرعة لالتقاط الصور دون تأخير.

ويتوقع أن تطلق “أبل” سلسلة هواتف آيفون 16 خلال الربع الأخير من العام الجاري، لذا من المبكر للغاية الحديث عن الخطط والتغييرات النهائية التي تنوي “أبل” الإقدام عليها، وإن كانت الشركة تحافظ على تصميماتها الجديدة لمدة عامين أو ثلاثة على الأكثر قبل تغييرها.

وبالنسبة إلى زر الإجراءات الجديد كلياً والذي تم تطويره تحت الاسم الرمزي أطلس Atlas، فلا يزال غير واضح، ومن المحتمل أن تكون شركة “أبل” قد ألغت مشروع “أطلس” لصالح زر الإجراء الميكانيكي القياسي.

وعلى الجانب الأيمن، تتميز طرازات “آيفون 16 برو” بزر التقاط جديد كلياً. من المتوقع أن يكون زر الالتقاط، الذي تم تطويره تحت الاسم الرمزي “نوفا” Nova، مزوداً بوظيفة مستشعر القوة، وقد أكد مارك جورمان من “بلومبيرغ” مؤخراً أنه سيتم استخدامه لالتقاط الفيديو. وهو موجود أسفل زر الطاقة، مما يعني أنه في الطرز الأمريكية، تقوم “أبل” بنقل هوائي mmWave من الجانب الأيمن من الجهاز إلى الجانب الأيسر. وسيكون زر الالتقاط متسقاً مع إطار “أيفون” ولن يبرز مثل أزرار الطاقة ومستوى الصوت.

وستواصل “أبل” استخدام التيتانيوم فائق الجودة في هواتف “آيفون 16 برو”، باعتبار أن التيتانيوم هو أحد أفضل المعادن من حيث نسبة القوة إلى الوزن، ومصنوع من السبائك المعدنية نفسها التي تستخدمها المركبات الفضائية في بعثاتها إلى المريخ.