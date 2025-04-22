“شينشينغ”.. الجيل الثاني من بطاريات الشحن السريع يتفوق على ثورة بي واي دي

أطلقت شركة CATL الصينية، أكبر مُصنّع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم، الجيل الثاني من بطارية “شينشينغ” فائقة السرعة، والتي ستُستخدم في تشغيل أكثر من 67 طرازًا جديدًا من السيارات الكهربائية خلال عام 2025.

تزعم الشركة أن النسخة الجديدة من بطارية Shenxing cell الرائدة يمكنها تحقيق مدى 520 كيلومترًا، مقارنةً بـ بي واي دي التي تبلغ 470 كيلومترًا.

ووفقًا لما أعلنه غاو هوان، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة، خلال فعالية في شنغهاي، فإن البطارية الجديدة قادرة على توفير مدى قيادة يصل إلى 520 كيلومترًا بعد شحن لمدة خمس دقائق فقط، بينما يمكن شحنها من 0% إلى 80% في 15 دقيقة.

كما كشفت CATL أيضًا عن بطاريات صوديوم جديدة بكثافة طاقة تبلغ 175 واط/ساعة لكل كيلوجرام، في خطوة تُعزز من توجهها نحو حلول طاقة بديلة ذات تكلفة أقل.

ويواصل مؤسس الشركة روبن زينج مساعيه لتحويل CATL من مجرد مصنع بطاريات إلى مزود عالمي للطاقة الخضراء، مع التركيز على خفض تكلفة تطوير المركبات الكهربائية وإعادة تشكيل اقتصاد هذه الصناعة سريعة النمو.

ورغم هذه الابتكارات، شهدت CATL تباطؤًا في وتيرة أرباحها، حيث سجلت نموًا بنسبة 15% في صافي أرباح 2024، وهو الأبطأ خلال السنوات الست الماضية، نتيجة استمرار حرب الأسعار في سوق السيارات الكهربائية الصيني.

“بي واي دي” بدأت السباق بمنصة شحن تُضاهي البنزين في السرعة

ومارس الماضي، أعلنت شركة بي واي دي الصينية، المنافسة القوية في قطاع السيارات الكهربائية، عن سيارة كهربائية جديدة تدعم الشحن فائق السرعة بفضل نظامها الجديد Super e-Platform بي واي دي، الذي يمكنه إضافة نحو 470 كيلومترًا من المدى خلال خمس دقائق فقط.

ويعمل النظام بطاقة 1000 كيلوواط ويستهلك ما يصل إلى 1000 أمبير، ما يعني معدل شحن يُعادل 2 كيلومتر في الثانية الواحدة، ليُصبح بذلك من بين أسرع تقنيات الشحن على الإطلاق في السوق.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن كشفت بي واي دي في فبراير الماضي عن إتاحتها نظام مساعدة السائق المتقدم مجانًا لكافة طرازاتها، ما يؤكد سعيها الدؤوب لتوسيع ميزاتها التنافسية داخل الصين وخارجها.