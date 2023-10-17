واتساب يختبر ميزة البحث عن الرسائل بتاريخ محدد لنسخة الويب

يقوم فريق التطوير تطبيق واتساب” WhatsApp“، باختبار ميزة جديدة، لنسخة الويب الخاصة بالتطبيق، بعد إتاحتها منذ فترة لمستخدمي الهاتف الذكي بنظامي “أندرويد”، و “”IOS.

كشف موقع WABetaInfo المتخصص في رصد تحديثات ومزايا تطبيق “واتساب”، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا)، أن فريق التطوير تطبيق واتساب، بدأ في اختبار ميزة البحث في الرسائل بناء على التاريخ، لنسخة الويب الخاصة بالتطبيق.

وأضاف “”WABetaInfo: “يعمل تطبيق WhatsApp على تطوير ميزة جديدة مصممة لتسهيل على المستخدمين البحث بسرعة عن الرسائل التي تمت مشاركتها في تاريخ محدد ضمن محادثاتهم”.

وتابع: “هذه الميزة قيد التطوير حاليًا، ويخطط WhatsApp لإتاحتها لمستخدمي نسخة الويب الخاصة بالتطبيق في المستقبل”، لكنه لم يحدد وقت إطلاق هذه الميزة رسميا.

WhatsApp is working on a search message by date feature for the web client!



WhatsApp is developing a new feature designed to make it easier for users to quickly search for messages shared on a specific date within their conversations.https://t.co/KAAKr90WcM pic.twitter.com/sE2fwJpRvV — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 15, 2023

كيف يتم استخدام الميزة الجديدة؟ وما هي أهميتها؟

وحسب صورة نشرها الموقع المتخصص في رصد تحديثات ومزايا تطبيق “واتساب”، سيكون استخدام هذه الميزة لمستخدمي نسخة الويب على التطبيق بالطريقة التالية:

إضغط أيقونة البحث في الدردشة بالتطبيق.

سيظهر لك تقويم يتيح لك اختيار اليوم، والشهر، والعام.

حدد التاريخ ستظهر لك الرسائل التي تم إرسالها واستقبالها في هذا التاريخ بهذه الدردشة.

توفر هذه الميزة توفر وقت، ومجهود المستخدم، في البحث عن الرسائل.

ميزة البحث في الرسائل بناء على التاريخ بتطبيق واتساب

وميزة البحث في الرسائل بناء على التاريخ، متاحة بالفعل لمستخدمي الهاتف الذكي على أنظمة “أندرويد”، و “”IOS، منذ فترة طويلة.

وعادة ما تقوم شركات التكنولوجيا صاحبة تطبيقات الهواتف الذكية، بإتاحة مزاياه، وتحديثاتها لنسخ تطبيقاتها على الهواتف، قبل إتاحتها لنسخ الويب الخاصة بالتطبيق.