ميتا تفقد 200 مليار دولار في يوم واحد.. هل يراهن زوكربيرج على المستقبل بشكل متهور؟

شهدت شركة ميتا “Meta”، عملاق التكنولوجيا، هبوطًا حادًا في قيمتها السوقية أمس الأربعاء، حيث انخفضت بنحو 200 مليار دولار، وذلك بعد تراجع أسهمها بنسبة 19% في التعاملات الممتدة أمس الأربعاء.

وجاء هذا الانخفاض المفاجئ على الرغم من إعلان الشركة عن نتائج الربع الأول من عام 2024 والتي أظهرت أرباحًا وإيرادات تتجاوز التوقعات.

تركيز زوكربيرج على المستقبل يُثير قلق المستثمرين

ويبدو أن تركيز مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة، على الاستثمارات طويلة الأجل في مجالي الذكاء الاصطناعي والميتافيرس قد أثار قلق المستثمرين. فقد خصص زوكربيرغ معظم ملاحظاته خلال مكالمة الأرباح للحديث عن الطرق العديدة التي تخسر بها ميتا الأموال، مشيرًا إلى اعتمادها بشكل كبير على الإعلانات الرقمية التي تُشكل 98% من إيراداتها.

وعلى الرغم من ذلك، عبّر زوكربيرج عن تفاؤله بشأن مستقبل الشركة، مشيرًا إلى إمكانيات هائلة في مجال الذكاء الاصطناعي. وقال: “هناك فرصًا واسعة وعديدة لبناء أعمال ضخمة من خلال تقديم إعلانات أو عن طريق المحتوى المدفوع، وكذلك التواصل التجاري عبر تفاعلات الذكاء الاصطناعي”.

ومع ذلك، أكد زوكربيرج أن بناء ذكاء اصطناعي رائد هو مشروع ضخم سيستغرق سنوات عديدة، وأن ذلك سيؤدي إلى تحويل الموارد الحالية إلى استثمارات في هذا المجال، مما سيؤدي إلى تنمية وتعزيز محفظة الشركة الاستثمارية بشكل كبير ومفيد على المدى الطويل.

مخاوف من تكرار تجارب سابقة

وفي سياق متصل، أشار زوكربيرج إلى أن الشركة شهدت تاريخيًا تقلبات عديدة في سعر السهم خلال فترات الاستثمار في منتجات جديدة دون تحقيق دخل منها، مُستشهدًا بتجارب سابقة مثل الفيديوهات القصيرة (Reels) وخدمة Stories.

ارتفاع سنوي على الرغم من التراجع الأخير

وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها ميتا في تعاملات ما بعد الإغلاق، إلا أن أسهمها قد ارتفعت بنحو 40% منذ بداية عام 2024.

ميتا ترفع توقعات الإنفاق، وتخفض توقعات المبيعات للربع الثاني

والجدير بالذكر أن رفعت شركة ميتا، توقعاتها للإنفاق لهذا العام، بينما خفضت توقعاتها لمبيعات الربع الثاني، مما أثار قلق المستثمرين بشأن عائدات استثماراتها في رهانات الشركة التكنولوجية المستقبلية.

وحققت الشركة إيرادات الربع الأول بقيمة 36.5 مليار دولار، بزيادة تفوق 27% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 36.1 مليار دولار.

ومع ذلك، توقعت ميتا أن تتراوح مبيعات الربع الثاني بين 36.5 مليار دولار و39 مليار دولار، بينما توقع المحللون 38.2 مليار دولار.

في نفس الوقت، رفعت ميتا توقعاتها للتكاليف لهذا العام، متوقعة أن تتراوح النفقات الرأسمالية بين 35 مليار دولار و40 مليار دولار.