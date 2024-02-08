مايكروسوفت تعتزم طرح ويندوز 12 في 2024

تعتزم شركة مايكروسوفت الأميركية طرح نظام التشغيل الجديد “ويندوز 12” (Windows 12) في عام 2024.

وذكرت تقارير صحافية أنه من المتوقع أن يكون تاريخ الإصدار الرسمي لنظام ويندوز 12 في حزيران/يونيو المقبل.

ومن المرجح أن تبدأ مايكروسوفت في إصدار نسخ تجريبية من Windows 12 لمستخدمي Windows Insider في وقت مبكر من 2024.

ما هو الجديد في ويندوز 12؟

من المتوقع أن يتمتع Windows 12 بواجهة مستخدم جديدة أكثر سهولة في الاستخدام وحداثة.

أسرع وأكثر كفاءة من Windows 11

دعم أفضل للأجهزة ذات الشاشات التي تعمل باللمس، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية.

ميزات جديدة للألعاب، مثل دعم تقنية تتبع الأشعة.

ما الذي يجب عليك فعله للاستعداد لـ Windows 12؟

تأكد من أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك يلبي متطلبات النظام لـ Windows 12.

قم بنسخ احتياطي لبياناتك.

انتظر حتى يتم إصدار Windows 12 بشكل رسمي قبل التحديث.