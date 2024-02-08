فريق التحرير by فريق التحرير

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مايكروسوفت تعتزم طرح ويندوز 12 في 2024

توقعت تقارير أن تُصدر “مايكروسوفت” نظام التشغيل “ويندوز12” في النصف الثاني من العام الجاري، رغم أن الشركة لم تعلن رسميًا عن الأمر.

فريق التحرير by فريق التحرير
مايكروسوفت

تعتزم شركة مايكروسوفت الأميركية طرح نظام التشغيل الجديد “ويندوز 12” (Windows 12) في عام 2024.

وذكرت تقارير صحافية أنه من المتوقع أن يكون تاريخ الإصدار الرسمي لنظام ويندوز 12 في حزيران/يونيو المقبل.

ومن المرجح أن تبدأ مايكروسوفت في إصدار نسخ تجريبية من Windows 12 لمستخدمي Windows Insider في وقت مبكر من 2024.

ما هو الجديد في ويندوز 12؟

  • من المتوقع أن يتمتع Windows 12 بواجهة مستخدم جديدة أكثر سهولة في الاستخدام وحداثة.
  • أسرع وأكثر كفاءة من Windows 11
  • دعم أفضل للأجهزة ذات الشاشات التي تعمل باللمس، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية.
  •  ميزات جديدة للألعاب، مثل دعم تقنية تتبع الأشعة.

ما الذي يجب عليك فعله للاستعداد لـ Windows 12؟

  • تأكد من أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك يلبي متطلبات النظام لـ Windows 12.
  • قم بنسخ احتياطي لبياناتك.
  • انتظر حتى يتم إصدار Windows 12 بشكل رسمي قبل التحديث.
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فريق التحرير

فريق التحرير

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