تطور “مبهر” للذكاء الاصطناعي.. ماذا تقول توقعات 2024 التقنية؟

يتسارع معدل التغيير في الصناعات والحياة اليومية بفضل التقدم التكنولوجي، الذي ساهم في تحسين الكثير من الأعمال التي كانت تنجز بواسطة الإنسان فقط.

وينمو عمل الذكاء الاصطناعي، والأشياء التقنية المتقدمة بشكل مذهل، ليصبح السؤال الأكثر انتشارا خلال العام الجاري، ما التطور الذي يمكن أن يحدث في 2024؟

تطور مبهر للذكاء الاصطناعي

وفقا للتقديرات الحالية، سيصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر وعيا وثقافة خلال العام المقبل بعد الكثير من التجارب في مرحلته الأولى في العام الجاري.

سيصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي في متناول جميع المستخدمين في كل أنحاء العالم، وسيكون بإمكان أي شخص استخدامه بعد أن يصبح لائقا للاستخدام بعد تحسين بياناته المتنوعة بشكل أكثر دقة.

وعندما يتاح الذكاء الاصطناعي التوليدي في يد الجميع، سيكون قد خضع إلى كافة التجارب التي تمكنه من وضع المعلومات في سياقها وتوليفها وضبطها للاستجابة بشكل مناسب مع المدخلات المتوقعة.

وحتى لا تكون اختلاف الثقافات من بلد إلى آخر عائقا أمام الذكاء الاصطناعي، سيتم إخضاعه لتجارب تجعله أكثر وعيا، فمثلا تناول الحساء مع المعكرونة في اليابان علامة على الاستمتاع بالطعام، لكنه يعتبر تصرف غير مهذب في ثقافات أخرى، وفي الهند لا ترتدى العروس فستانا أبيض مثل كل الثقافات الأخرى في أغلب دول العالم، ولو فعلت ذلك لأصبحت غريبة، لذلك تحتاج الأشياء التقنية في تعلم المزيد من الأشياء قبل التعامل مع كل ثقافات العالم.

تحسن الرعاية الصحية

مع تطور “فيم تيك Fem Tech” ستكون النساء على موعد مع خبر سعيد، حيث يساعة البرنامج على الرعاية الصحية لهن، وتقديم نتائج وتشخصيات محسنة للمرضى، ولن يكون ذلك مفيدا للنساء فقط، وإنما سيتحسن نظام الرعاية الصحية بالكامل.

وعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة تنفق النساء مليارات الدولارات سنويا على الرعاية، ويمثل النساء نصف السكان هناك، وعلى الرغم من ذلك فإن أساس الطب الحديث كان ذكريا افتراضيا قبل تدخل التكنولوجيا ببرامجها التحسينية للاستكشاف والتشخيص.

ولم تقم الولايات المتحدة بإدراج النساء في التجار السريرية إلا في عام 1993 بعد صدور قانون تنشيط المعاهدة الوطنية هناك، ليتم بعد ذلك التعامل مع الاحتياجات الشائعة للنساء مثل الدورة الشهرية وانقطاع الطمث والأمراض النسائية بشكل أفضل.

وقامت شركة AWS “أمازون لخدمات الويب” بالتعامل مع الشركات الناشئة التي تقودها النساء، ليساهم ذلك بشكل مباشر في نمو “فيم تيك”، حيث زاد التمويل العام الماضي فقط بنسبة 197%.

تطور التعليم مع الابتكار التكنولوجي

من الممكن أن يحقق التعليم تطورا غير مسبوقا ليتناسب مع سرعة الابتكار التكنولوجي المنتظر في عام 2024.

التعليم العالي لم يعد كافيا لمواكبة معدل التغير التكنولوجي في الوقت الراهن، لذلك من المتوقع ظهور برامج التدريب القائمة على المهارات التي تقودها الصناعة، وسيفيد هذا التحول الأفراد والشركات على حد سواء.

في الماضي كان يتم تجربة المنتج لمدة 5 سنوات تقريبا قبل أن يصل إلى العميل، لكن اليوم قد يصبح البرنامج قديما للغاية قبل أن يتم تجربته، وذلك بسبب الحوسبة السحابية والتقدم التكنولوجي الهائل، الذي يحتاج إلى سرعة في المواكبة وتطور في التعليم.

دور رئيسي في البرمجيات

سيلعب الذكاء الاصطناعي دورا رئيسيا في طريقة عمل البرمجيات، ووضع الأكواد، وإدارة العملية برمتها، للمساعدة على كتابة تعليمات برمجية أكثر أماناً وموثوقية.

وبات الآن الوصول إلى نطاق واسع من الأدوات أمرا سهلا، مما يخلق بيئة عمل سليمة تساعد على إنشاء وظائف وفئات واختبارات كاملة.

ولن يقوم الذكاء الاصطناعي بفهم وكتابة التعليمات البرمجية فقط، بل سيساهم في التعليم والتعاون دون أن تنفذ طاقته أو صبره، وسيظل يشرح عددا لا نهائيا من المرات لكل الأشخاص.