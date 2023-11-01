فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inتكنولوجياأخبار أريبيان بزنسالتقنية والحياةشركات

ماذا يقدم برنامج “النخبة” للمنشآت التقنية السعودية؟

تعرف على أهداف برنامج النخبة الذي يسهم في تمكين المنشآت بأعمال الحكومة الرقمية.

فريق التحرير by فريق التحرير

استحدثت الحكومة الرقمية في المملكة برنامجا أطلقت عليه “النخبة” بهدف دعم وتمكين المنشآت التقنية الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسعوديين.


حيث أطلقت هيئة الحكومة الرقمية، برنامج “النخبة”، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات؛ الذي يسهم في تسريع التحول الحكومي الرقمي عبر الاستفادة من قدرات القطاع الخاص، ولاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة.


وقالت الهيئة إن برنامج “النخبة” يهدف إلى ضمان وجود العرض اللازم لتلبية الطلب الحكومي الرقمي بكفاءة وفعالية؛ لجعل المملكة وجهة عالمية للتقنية والابتكار، إضافة إلى ضمان تأهيل المنشآت التقنية الصغيرة والمتوسطة لأعمال الحكومة الرقمية.



ويعمل برنامج “النخبة” على تنمية المنشآت لزيادة مساهمتها في المشتريات الحكومية الرقمية عبر سلاسل القيمة المستهدفة والفئات ذات الأولوية للطلب الحكومي الرقمي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...