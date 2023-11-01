استحدثت الحكومة الرقمية في المملكة برنامجا أطلقت عليه “النخبة” بهدف دعم وتمكين المنشآت التقنية الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسعوديين.





حيث أطلقت هيئة الحكومة الرقمية، برنامج “النخبة”، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات؛ الذي يسهم في تسريع التحول الحكومي الرقمي عبر الاستفادة من قدرات القطاع الخاص، ولاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة.





وقالت الهيئة إن برنامج “النخبة” يهدف إلى ضمان وجود العرض اللازم لتلبية الطلب الحكومي الرقمي بكفاءة وفعالية؛ لجعل المملكة وجهة عالمية للتقنية والابتكار، إضافة إلى ضمان تأهيل المنشآت التقنية الصغيرة والمتوسطة لأعمال الحكومة الرقمية.









ويعمل برنامج “النخبة” على تنمية المنشآت لزيادة مساهمتها في المشتريات الحكومية الرقمية عبر سلاسل القيمة المستهدفة والفئات ذات الأولوية للطلب الحكومي الرقمي.

هيئة الحكومة الرقمية تطلق برنامج النخبة لدعم المنشآت التقنية الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع @McitGovSa و @CST_KSA و @MonshaatSA و @ntdpsa. pic.twitter.com/5YLWfyQDMi — هيئة الحكومة الرقمية (@DgaGovSa) October 31, 2023