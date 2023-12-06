فريق التحرير by فريق التحرير

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أمازون ويب سيرفيسز تطلق Amazon Q.. مساعد شخصي إبداعي للابتكار

يمكن استخدام Amazon Q لتبسيط المهام وتسريع عملية اتخاذ القرار وحل المشكلات وتحفيز الابتكار

فريق التحرير by فريق التحرير
أمازون

أعلنت أمازون ويب سيرفيسز عن Amazon Q، وهو مساعد شخصي إبداعي جديد معزز بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي. يهدف Amazon Q إلى مساعدة الشركات على الابتكار من خلال توفير المعلومات والمشورة للموظفين بطريقة مخصصة.

يمكن استخدام Amazon Q لتبسيط المهام وتسريع عملية اتخاذ القرار وحل المشكلات وتحفيز الابتكار. تم تصميمه لتلبية المتطلبات المختلفة لدى عملاء الشركات، ويمكنه تخصيص تفاعلاته لكل مستخدم على حدة بناءً على الهويات والأدوار والتصريحات الحالية للشركة.

يوفر Amazon Q الإجابات والرؤى الدقيقة والموثوقة بالمواد المصدرية والمعرفة التي يوفرها العميل. ويمكن للعملاء استخدام عناصر التحكم الإدارية الإضافية لحجب المواضيع بالكامل وتصفية كل من الأسئلة والإجابات النهائية باستخدام الكلمات الرئيسية. يمكن للمسؤولين أيضًا تحديد استجابات معينة لموظفين أو مصادر بيانات محددة.

أمازون

أمازون ويب سيرفيسز مدعوم بالذكاء الاصطناعي

ويوفر Amazon Q مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي عبر Amazon QuickSight، وAmazon Connect، وسلسلة توريد AWS.

يمثل Amazon Q خطوة مهمة في تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي في مكان العمل. فهو يوفر حلاً مخصصًا يمكنه مساعدة الشركات على الابتكار من خلال تحسين الكفاءة والإنتاجية وتحفيز الإبداع.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...