أمازون ويب سيرفيسز تطلق Amazon Q.. مساعد شخصي إبداعي للابتكار

أعلنت أمازون ويب سيرفيسز عن Amazon Q، وهو مساعد شخصي إبداعي جديد معزز بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي. يهدف Amazon Q إلى مساعدة الشركات على الابتكار من خلال توفير المعلومات والمشورة للموظفين بطريقة مخصصة.

يمكن استخدام Amazon Q لتبسيط المهام وتسريع عملية اتخاذ القرار وحل المشكلات وتحفيز الابتكار. تم تصميمه لتلبية المتطلبات المختلفة لدى عملاء الشركات، ويمكنه تخصيص تفاعلاته لكل مستخدم على حدة بناءً على الهويات والأدوار والتصريحات الحالية للشركة.

يوفر Amazon Q الإجابات والرؤى الدقيقة والموثوقة بالمواد المصدرية والمعرفة التي يوفرها العميل. ويمكن للعملاء استخدام عناصر التحكم الإدارية الإضافية لحجب المواضيع بالكامل وتصفية كل من الأسئلة والإجابات النهائية باستخدام الكلمات الرئيسية. يمكن للمسؤولين أيضًا تحديد استجابات معينة لموظفين أو مصادر بيانات محددة.

أمازون ويب سيرفيسز مدعوم بالذكاء الاصطناعي

ويوفر Amazon Q مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي عبر Amazon QuickSight، وAmazon Connect، وسلسلة توريد AWS.

يمثل Amazon Q خطوة مهمة في تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي في مكان العمل. فهو يوفر حلاً مخصصًا يمكنه مساعدة الشركات على الابتكار من خلال تحسين الكفاءة والإنتاجية وتحفيز الإبداع.