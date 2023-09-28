أمازون الإمارات تطلق “تحدي ترانسند الجامعي للابتكار”

أعلنت شركة أمازون الإمارات إطلاق “تحدي ترانسند الجامعي للابتكار”، وهي مسابقة تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتفكير الإستراتيجي لدى ألمع العقول من طلاب الجامعات في الإمارات العربية المتحدة. وتدعو المسابقة المئات من طلاب السنة الثالثة والرابعة في عدد من الجامعات على مستوى الدولة، لتطوير حلول للتحديات التي تواجه قطاعي البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية، والتي تؤثر على تجارب العملاء والبائعين التي تسعى أمازون إلى تحسينها بصورة مستمرة.

تأتي مسابقة “تحدي ترانسند الجامعي للابتكار”من أمازون بالتعاون مع كلٍّ من جامعة زايد، وجامعة نيويورك أبوظبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وكليات التقنية العليا. وتتناول فرق الطلاب في المسابقة عدداً من أبرز وأهم المواضيع المتعلقة بقطاعي البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية، والتي تتصدر اهتمامات العملاء والبائعين في الوقت الحالي، وتشمل تعزيز الإنتاجية، والاستدامة، وضمان تحقيق التميز في عمليات التوصيل.

وقالت ميلينا ألفارادو، مديرة الموارد البشرية في عمليات أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يعكس “تحدي ترانسند الجامعي للابتكار”، التزامنا الراسخ بتمكين الكوادر الوطنية الشابة، وذلك من خلال تعزيز مبدأ الابتكار والقدرة على الإبداع بين قادة أعمال المستقبل. ومن خلال تعاوننا في هذه المبادرة مع عدد من الجامعات المرموقة في الدولة.

وستُطرح المسابقة على مرحلتين؛ تتمثّل الأولى بالعمل على إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالأعمال التي تُنفّذ خلال جدول زمني ضيق للغاية، تليها مواجهة مشوّقة بين أفضل ثلاثة فرق من كل جامعة في نهائيات المسابقة. وسيحصل الفريق الفائز على تدريب عملي في شركة أمازون الإمارات، بينما ستحظى الفرق المتأهلة الأخرى بفرصة تسريع عملية إجراء مقابلات لأعضائها مع مسؤولي أمازون للحصول على فرص تدريب عملي في الشركة.

ومن جانبها، قالت دانا داوني، مساعدة عميد شؤون الطلبة ومديرة مركز التطوير المهني في جامعة نيويورك أبوظبي: “توفر مسابقة أمازون للابتكار منصة تتيح للطلاب الانخراط في عملية التعلم التجريبي والتفاعلي، والتحلي بروح الجرأة والمغامرة، وهو ما ينسجم مع النهج الذي نقدمه للطلاب في جامعة نيويورك أبوظبي، ونسعى باستمرار إلى تحسينه والعمل على تطويره.”