أرباح سامسونغ تقفز 931% إلى 4.89 مليار دولار

قفزت أرباح سامسونغ للإلكترونيات بنسبة 931% إلى 6.6 تريليون وون (4.89 مليار دولار) في الربع الأول المنتهي في 31 آذار / مارس بزيادة مقارنة مع 640 مليار وون (478 مليون دولار) قبل عام، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وأظهرت التقديرات الأولية لأكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة وأجهزة التلفزيون في العالم اليوم الجمعة أن تعافي أسعار أشباه الموصلات أدى إلى زيادة الأرباح مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي عندما كان هناك تراجع حاد في الطلب على الرقائق.

وأشارت في تقدير أولي مقتضب للنتائج إلى أن أرباحها التشغيلية ارتفعت بأفضل من المتوقع، وذكرت سامسونج أن الإيرادات ارتفعت على الأرجح 11% عن الفترة نفسها من العام السابق.

وقال بارك سونغ سون، أحد المحللين في شركة “كوريا لخدمة علاقات المستثمرين” إن “الاستجابة الأولية للهواتف الذكية “غالاكسي إس 24″ Galaxy S24 الجديدة كانت إيجابية بسبب دمج الذكاء الاصطناعي في الهاتف، لذلك إذا تم بيع جزء أكبر من المتوقع من الهواتف الذكية ذات الهامش العالي، فسيكون لذلك تأثيرعلى النتائج المالية”.

وجاء أفضل أداء من قسم الرقائق، الذي شكل تقليدياَ أكبر مصدر لأرباح الشركة مع انتعاش أسعار رقائق الذاكرة من مستويات متدنية بدأت في منتصف عام 2012.