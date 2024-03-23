أبل وجوجل وميتا تواجه تحديًا جديدًا في الاتحاد الأوروبي

يعتزم الاتحاد الأوروبي التحقيق مع شركة أبل ومجموعة ميتا وشركة جوجل عمالقة التكنولوجيا العالمية، في انتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية، مما قد يؤدي إلى تغريمهم مبالغ ضخمة بحلول نهاية العام.

وقالت وكالة الأنباء رويترز، إنه من المرجح أن تعلن المفوضية الأوروبية عن التحقيقات في الأيام المقبلة، وأن تصدر قراراتها قبل انتهاء ولاية مفوضة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، في نوفمبر المقبل.

غرامات ضخمة قد تصل إلى 10% من مبيعات الشركات

يمكن أن تصل غرامات انتهاكات قانون الأسواق الرقمية إلى 10% من مبيعات الشركات السنوية العالمية.

وقالت فيستاجر، إن مخاوف المفوضية الأوروبية تتركز على الرسوم الجديدة التي تفرضها أبل وميتا على خدماتهما، والتي قد تُعيق المستخدمين من الاستمتاع بمزايا قانون الأسواق الرقمية.

تسريع التحقيقات لإصدار قرارات تمكن المستخدمين من ثمار القواعد الجديدة

كما تركز مفوضة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي على الحيل التي تستخدمها بعض الشركات للانتقاص من المنتجات أو الخدمات المنافسة لتثبيط المستخدمين عن التحول إليها.

وتسعى فيستاجر إلى تسريع التحقيقات في غضون ستة أشهر، من أجل إصدار قرارات تمكن المستخدمين والمطورين من رؤية ثمار هذه القواعد الجديدة، بينما تستغرق تحقيقات مكافحة الاحتكار التقليدية سنوات.

قانون الأسواق الرقمية يطالب الشركات بتغييرات جوهرية

ويطالب قانون الأسواق الرقمية من الشركات الثلاث، بالإضافة إلى مايكروسوفت وأمازون الأمريكية، وبيت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك، السماح للمستخدمين بإزالة أي برنامج أو تطبيق مثبت مسبقا، والحصول على موافقتهم على استخدام بياناتهم عبر خدماتهم المتنوعة أو إظهار الإعلانات بناء على اهتماماتهم، إلى جانب محاباة خدماتها أو منتجاتها على حساب نظيرتها المنافسة عبر منصاتها.