إيجل هيلز وبرود يطلقان شراكة رائدة في مجال البناء المستدام بأبوظبي

أعلنت شركة إيجل هيلز عن شراكة جديدة مع شركة Broad لإدخال تقنية البناء المستدام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. تم تطوير طريقة بناء ثورية بوساطة Broad، وتُعرف بـ “هولون”، وتستخدم مكونات مصنعة مسبقًا في المصانع لإنشاء مبانٍ خضراء قليلة الكربون وذات كفاءة في استهلاك الطاقة بدون استخدام الخرسانة. تم تطبيق هذا النهج المبتكر بنجاح في بلدان أخرى مثل الصين.

تخطط شركتا إيجل هيلز وبرود لجلب تقنية “هولون” إلى الإمارات العربية المتحدة لأول مرة من خلال تعاونهما. هدفهما، وفقًا للبيان، هو دعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد، كما هو واضح في رؤية الإمارات 2031، التي تسعى لتحسين جودة الحياة والتصدي لتغير المناخ.

وقال محمد العبار، مؤسس إيجل هيلز، ورئيس مجلس الإدارة، هذه الشراكة تعكس التزامنا بالاستدامة والوعي البيئي في قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة مؤتمر الأطراف COP28. يعتبر هذا المشروع نموذجًا للممارسات المستدامة.

وقد أعرب العبارة عن أن هذا يعتبر المشروع الأول الذي يتم إنشاؤه باستخدام هذه التقنية في أبوظبي. ويتكون من برج سكني يتكون من 15 إلى 30 طابقًا مصنعًا بنسبة 100٪ في المصنع، وسيتم بدء العمل فيه خلال ستة أشهر، وسيتم الانتهاء منه في أقل من ستة أشهر. يعد هذا المشروع فريدًا من نوعه في صناعة البناء، مما يؤكد تقليل انبعاثات الكربون وزيادة كفاءة الطاقة وإعادة تدوير المياه.

هذا المبنى سيكون نموذجًا تجريبيًا لتبني تقنية البناء المستدامة في الدول الأخرى. سيسهم ذلك في تقليل البصمة الكربونية لصناعة البناء ودفع التنمية المسؤولة والصديقة للبيئة في المنطقة.

وقال العبار أن حصول الإمارات على المركز 14 عالميًا في عدد المباني المستدامة يشير إلى مساهمات مهمة في هذا القطاع. كما يجب التنبيه إلى أنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمكنت من إدراج أكثر من 900 مبنى أخضر على قائمة أفضل 30 مبنى في العالم.