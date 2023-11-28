عودة ماراثون دبي في 2024

اعتمد مجلس دبي الرياضي عودة ماراثون دبي خلال العام المقبل، بمساره التقليدي على طريق أم سقيم في وسط دبي.

ويبدأ السباق المرموق يوم الأحد الموافق 7 يناير من العام المقبل، بكل فئاته المعهودة في النسخ السابقة، الماراثون ونصف الماراثون والجري لمسافة 4 كيلو متر عبر قلب المدينة.

وقال مدير ماراثون دبي، بيتر كونرتون: “نشعر بامتنان كبير لمجلس دبي الرياضي، وكذلك شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وبلدية دبي، للعمل معنا على تعبيد الطريق نحو تنظيم ماراثون دبي 2024”.

ويعد تنظيم ماراثون دولي كبير مثل ماراثون دبي داخل مدينة مزدهرة بالسكان والزوار بحجم “دبي” بحاجة إلى تنسيق مكثف بين مختلف الدوائر الحكومية.

ماراثون لا ينسى

ومن جانبه قال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: “يتمتع ماراثون دبي بمكانة راسخة كأحد أكبر الأحداث الرياضية السنوية في العام، وهو المفضل بقوة لدى العدائين من جميع الأعمار والقدرات، لذلك تدعمه مدينة دبي بالكامل”.

وأضاف حارب: “سنواصل العمل والتعاون مع المسؤولين الحكوميين والمنظمين للحدث، من أجل تنظيم ماراثون في قلب المدينة بشكل مبهر لا ينسى”.

ويمكن للعدائين المسجلين في سباق 2024 بدء سباقاتهم وإنهائها بالقرب من أكاديمية شرطة دبي على طريق أم سقيم، حيث تمتد مسافة الماراثون الكلاسيكية بعد ذلك إلى المعالم السياحية الشهيرة في طريق شاطئ جميرا أسفل برج العرب ومدينة جميرا.

مشاركة جماهيرية

يشهد ماراثون دبي مشاركة عشرات الآلاف سنويا من أكثر من 160 دولة لاختبار قدراتهم في سباقات 4 كيلو متر، و10 كيلو متر.

ويتوقع المنظمون ارتفاع الطلب على المشاركة الجماهيرية مرة أخرى من الزوار وكذلك السكان المحليين، عند فتح باب التسجيل للجمهور.