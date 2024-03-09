السعودية.. معلومات عن حلبة الفورمولا 1 الجديدة في القدية

كشفت المملكة العربية السعودية عن خططها لحلبة القدية الجديدة، التي ستستضيف سباق الفورمولا 1 السنوي في البلاد.

يعد سباق الجائزة الكبرى السعودي جزءا من تقويم الفورمولا 1 منذ عام 2021، والهدف هو نقله إلى حلبة القدية، المصممة خصيصا لهذا الغرض، بحلول عام 2027.

وسيجمع مسار القدية سبيد بارك بين عناصر الحلبات الدائمة ومسارات الشوارع، تقدم مزيجا صعبا من الأقسام العالية والمنخفضة السرعة.

ستتميز الحلبة أيضا بتغييرات كبيرة في الارتفاع، بما في ذلك المنعطف المسمى “Blade” الذي سيصل إلى ارتفاع مبنى مكون من 20 طابقا.

تعاون مصمم الحلبات الشهير هيرمان تيلك، المسؤول عن مشروع حلبة جدة، مع سائق الفورمولا 1 السابق ورئيس GPDA أليكس فورتز في وضع الخطط.

يعد إنشاء حلبة القدية جزءا من مبادرة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى خلق مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر.

ستوفر الحلبة وجهات نظر متعددة ومدرجات مراقبة، لتحل محل المدرجات التقليدية، وستكون موجودة بجوار أفعوانية Six Flags.

وقال عبد الله الداود، الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار، إن مضمار سبيد بارك سيعمل على ترسيخ مدينة القدية كمكان رئيسي لرياضة السيارات وسيوفر للزوار تجارب سباقات فريدة من نوعها.