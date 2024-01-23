جويل إمبيد يدخل التاريخ بتسجيله 70 نقطة

حقق النجم الكاميروني جويل إمبيد رقماً قياسياً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين “أن بي ايه“، بتسجيله 70 نقطة في المباراة التي فاز فيها فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ضيفه سان أنطونيو سبيرز 133-123 الإثنين.

وأصبح إمبيد تاسع لاعب في تاريخ “أن بي ايه” يسجل 70 نقطة أو أكثر في مباراة واحدة، بعد كل من:

ويلت تشامبرلين (5 مرات)

ديفيد روبنسون (3 مرات)

ديفيد تومسون (2 مرة)

إلجين بايلور

كوبي براينت

دونوفان ميتشل

ديفن بوكر

داميان ليلارد

وساهم أداء إمبيد الخارق في فوز فيلادلفيا على سان أنطونيو، رغم أن الأخير كان يتقدم في النتيجة حتى الربع الأخير.

قال النجم الكاميروني عقب المباراة: “إنه شعور جيد. لقد كنت في أفضل مستوى لي. مرروا لي الكرة وتأكدوا من وضعي في أفضل المراكز”.

من ناحيته، أثنى مدرب سفنتي سيكسرز نيك نورس على نجمه إمبيد قائلاً: “يمكنه التسجيل بعدة طرق. طوله الفارع (2.13 م) وحجمه الكبير يمنحاه الكثير من الأشياء حول السلة والكثير من الرميات الحرة”.

وتابع: “رمياته هي المهارة التي تجعل إيقافه أكثر صعوبة. عندما يتم تحفيزه بهذه الطريقة، يمكن أن يحدث أي شيء”.