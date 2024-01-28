تمكن منتخب مصر لكرة اليد من الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، للمرة الثالثة عل التوالي، بعدما حقق الفوز على منتخب الجزائر في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم السبت في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي أقيمت فعالياتها في العاصمة المصرية القاهرة.



وفاز منتخب مصر بنتيجة 29 / 21 على منتخب الجزائر، حيث نجح المنتخب المصري في فرض هيمنته على اللقاء، وأنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة 17 / 10، قبل أن يحافظ على تقدمه في الشوط الثاني، ليتمكن من توسيع الفارق إلى 8 أهداف في نهاية اللقاء.



مصر ممثل أفريقيا في دورة الألعاب الأولمبية في باريس



وبهذا الفوز سيكون منتخب مصر لكرة اليد هو ممثل القارة السمراء في منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.

في المقابل، بات يتعين على منتخب الجزائر لعب الملحق الأولمبي برفقة المنتخب التونسي، الذي حصل على المركز الثالث عقب فوزه على منتخب الرأس الأخضر في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية، التي جرت بينهما في وقت سابق اليوم.



5 منتخبات أفريقية في كأس العالم في 2025



وصعدت منتخبات مصر والجزائر وتونس والرأس الأخضر وغينيا، التي حصلت على المركز الخمس الأول في كأس أمم أفريقيا لبطولة العالم المقبلة التي ستقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج مطلع العام المقبل.



البطولة التاسعة لمنتخب مصر لكرة اليد



وبحصوله على لقبه التاسع في البطولة، بات منتخب مصر قريبا للغاية من المنتخب التونسي، البطل التاريخي للمسابقة، الذي حصل على كأس البطولة 10 مرات، كان آخرها في نسخة المسابقة عام 2018 في الجابون.

الفوز الأول لمصر على الجزائر



وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها المنتخب مصر لكرة اليد على نظيره الجزائري في المباراة النهائية لأمم أفريقيا، بعدما سبق أن خسر أمامه في نهائي نسختي 1987 و1989.

وكان منتخب مصر صعد للمباراة النهائية في أمم أفريقيا للمرة الـ15، عقب فوزه 30 / 25 على منتخب تونس في الدور قبل النهائي للبطولة أول أمس الخميس.

من ناحيته، صعد منتخب الجزائر، الذي كان يطمح للفوز باللقب للمرة الثامنة، للمباراة النهائية للمرة الـ15 أيضا والأولى منذ نسخة المسابقة عام 2014 حينما استضاف المسابقة على ملاعبه، إثر فوزه 32 / 26 على منتخب الرأس الأخضر، في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.