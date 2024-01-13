كلاسيكو الأرض.. موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2024

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، مباراة مثيرة ومرتقبة، حين يجمع كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2024.

وسيكون الكلاسيكو بين الغريمين اللدودين برشلونة وريال مدريد غداً على لقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، فرصة أمام النادي الملكي للثأر من الكاتالوني الذي كان قد هزمه في نسخة العام الماضي 3-1.

وكان ريال مدريد قد تأهل للنهائي الأربعاء الماضي بالفوز على أتلتيكو مدريد 5-3 بعد التمديد (الوقت الأصلي 3-3)، فيما تغلب برشلونة «حامل اللقب» على أوساسونا 2-صفر ليضرب موعداً مع الريال في إعادة لنهائي العام الماضي.

وسجل هدفي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي (59) والبديل المغربي الأصل لامين جمال (90+3). ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد الانتصارات بالسوبر مع 14 لقباً، متقدماً على ريال (12 لقباً)، وأتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا (3)، وأتلتيكو مدريد (

أنشيلوتي: لا دافع للانتقام أمام برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

نفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، أن يكون الدافع في مباراة برشلونة غدًا في نهائي كأس السوبر الإسباني هو الانتقام.

وكان برشلونة قد فاز باللقب على حساب ريال مدريد في العام الماضي، وهناك من وصف تلك المباراة بالانتقامية بالنسبة للملكي والمدرب الإيطالي.

وتحدث أنشيلوتي في مؤتمره الصحفي قبل المباراة، وقال: “نحن لا نخوض تلك المباراة بدافع الانتقام، بل نخرج بكامل قوتنا لأن الفوز هو شعار هذا الفريق، لا يوجد انتقام، برشلونة منافس نحترمه كثيرًا لأنه هزمنا”.

وأضاف: “هذه مباراة مهمة ولكنها ستنتهي بمجرد صافرة الحكم النهائية، الكلاسيكو مواجهة متكافئة دائمًا رغم أننا أثبتنا أننا أفضل قليلًا في المباريات الأخيرة والتفاصيل الصغيرة ستحسم مباراة الغد”.

وعن إمكانية التساوي مع زيدان في عدد الألقاب كمدرب مع ريال مدريد: “زيزو أفضل لاعب رأيته في التدريبات، كان يفعل أشياء لا تصدق، لقد ساعدني كمدرب مساعد فهو يعرف النادي جيدًا”.

واستمر: “أنا راضٍ جدًا وسعيد للغاية، لكن الألقاب تبقى من الماضي، الشيء المهم هو المستقبل، بغض النظر عما سيحدث”.

وعن صافرات الاستهجان ضد توني كروس من الجماهير السعودية: “لن يتأثر بها”.

ماذا قال تشافي قبل مباراة ريال مدريد وبرشلونة؟

أكد تشافي، مدرب برشلونة، استعداد فريقه للفوز والتتويج باللقب. وقال في مؤتمر صحفي اليوم: “ريال مدريد يكون قويا حينما يكون برشلونة قويا، هذا شعوري منذ أن كنت مدربًا، وتتويجنا بالألقاب يتطلب المرور عبرهم، كما العام الماضي في نهائي السوبر وفي الدوري كذلك”.

وأضاف: “هذا العام لعبنا بشكل جيد أمام إشبيلية وأتلتيكو مدريد وريال مدريد، حتى وقت خسارتنا كنا نستحق أكثر من ذلك بكثير، أود أن أقول إننا نلعب بشكل جيد عن الموسم الماضي، ولدينا الشخصية”.

وأكمل: “لا أقلل من شأن كارلو أنشيلوتي، هو أحد أفضل المدربين في العالم وأكن له كل الاحترام، لديه جوع دائم وكذلك ريال مدريد، لذلك أقول إنهم يكونون أقوياء حينما يكون برشلونة كذلك”.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاغا

خط الدفاع: أنطونيو روديغير، داني كارفخال، ناتشو، فيرلاند ميندي

خط الوسط: أويلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، لوكا مدريتش، توني كروس

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، روديغو، جود بيلينغهام

تشكيل برشلونة المتوقع اأمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الاسباني

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، أليخاندرو بالدي، أندريس كريستنسن

خط الوسط: سيرجي روبيرتو، إيلكاي جوندوجان، فرينكي دي يونج

خط الهجوم: رافينها، لامين يامال، فيران توريس

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2024 يوم الأحد 14 يناير 2024 على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني؟

ومن المقرر أن تذاع المباراة المرتقبة على شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات البطولة الإسبانية، بشكل حصري، وتحديدًا عبر فضائية SSC1 HD.

معلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني

فارس عوض ومحمد حسين.

طريقة حجز التذاكر لحضور مباراة ريال مدريد وبرشلونة

يتم حجز تذاكر مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2024 عبر موقع “وي بوك”.

خطوات حجز تذاكر مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تسجيل الدخول إلى موقع “وي بوك”. اختيار فعالية نهائي كأس السوبر الإسباني. اختيار حجز التذاكر. إدخال البيانات الخاصة بك أو التسجيل في الموقع إذا كنت مستخدمًا جديدًا. تحديد مقعدك في المدرجات. اختيار طريقة الدفع. طباعة التذكرة.

أسعار التذاكر لحضور مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تختلف أسعار تذاكر مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2024 حسب فئة المقعد، وهي كالتالي:

الذهبية: 5 آلاف ريال سعودي.

الفضية: 3 آلاف ريال سعودي.

تراس الشمالية: 18 ألف ريال سعودي.

تراس: 24 ألف ريال سعودي.

تراس الجنوبية: 18 ألف ريال سعودي.

منتصف الواجهة: 500 ريال سعودي.

أطراف الواجهة: 450 ريالا سعوديا.

زاوية الواجهة: 250 ريالا سعوديا.

خلف المرمى العلوي: 150 ريالا سعوديا.

خلف المرمى السفلي: 125 ريالا سعوديا.