بعد انتظار كبير، تنطلق بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية، بلقاء الافتتاح بين فريق الاتحاد صاحب الأرض والجمهور، وفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي بث مباشر كأس العالم للأندية اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات، ويحتضنها استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، بحضور كامل العدد في المدرجات.

مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي القنوات الناقلة

ويمكن مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي بث مباشر حصريا على شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، التي فازت بحقوق بث بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في المملكة العربية السعودية لأول مرة، وتنقل مباراة الافتتاح على قناة SSC1.

وتظهر قناة SSC1 على تردد 12523 على نايل سات، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

وعلى القمر الصناعي عرب سات، تبث القناة عبر تردد 12418، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

الظهور الثاني للاتحاد السعودي

ويشارك الاتحاد السعودي في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، حيث شارك عام 2005 للمرة الأولى في تاريخه عندما أقيمت المسابقة في اليابان.

وفي نسخة 2005، فاز الاتحاد على النادي الأهلي المصري في أول مباراة له في البطولة بهدف نظيف، ثم خسر في نصف النهائي أمام ساوباولو البرازيلي بنتيجة (3-2)، قبل أن يخسر مجددا مباراة الميدالية البرونزية أمام فريق سابريسا الكوستاريكي بنفس النتيجة.

وفي البطولة الحالية يشارك الاتحاد بصفته بطلا للدوري السعودي، حيث تنص لوائح البطولة على أن يشارك بطل الدوري للبلد المنظم، بالإضافة إلى أبطال القارات.

المشاركة رقم 11 لفريق أوكلاند سيتي

على الجانب الآخر يحتفظ أوكلاند سيتي بالرقم القياسي كأكثر الأندية في العالم مشاركة بالمونديال، حيث سبق له الظهور 10 مرات في البطولة منذ انطلاقها بالشكل الحالي عام 2005.

ولم يحقق أوكلاند أي إنجاز خلال مشاركاته العشر السابقة سوى فوزه بالميدالية البروزنية عام 2014، حيث تغلب على فريقين عربيين خلال مشواره آنذاك وفاز على المغرب التطواني ثم وفاق سطيق الجزائري، قبل أن يفوز على كروز أزول المكسيكي في مباراة الميدالية البرونزية.

تحديات مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي

المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد، تسلم مهمته قبل أيام من بداية البطولة خلفا للبرتغالي نونو سانتو، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تاريخية في مونديال الأندية والفوز بإحدى الميداليات الثلاث.

ويتمتع فريق الاتحاد بعناصر خبرة مميزة في صفوفه، على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما الذي شارك في البطولة من قبل وفاز بها مع ريال مدريد، والفرنسي نغولو كانتي نجم تشيلسي الإنجليزي السابق الذي توج معه باللقب، وكذلك البرازيلي فابينيو نجم وسط ليفربول السابق.

كما يعود المدافع الدولي المصري أحمد حجازي لدعم قائمة الاتحاد في المونديال بعد فترة غياب طويلة، أملا في مساعدة فريقه على فوز يؤهله لمواجهة الأهلي فريقه السابق في ربع النهائي.

معرفة عربية

ويعرف فريق أوكلاند سيتي المواجهات العربية جيدا، حيث سبق له لعب 7 مباريات أمام أندية عربية خلال مشاركاته العشر السابقة منذ 2005 وحتى النسخة السابقة.

أوكلاند خسر 4 مباريات أمام الفرق العربية، منها مباراتين أمام الأهلي المصري، ومباراة أمام الجزيرة الإماراتي، وواحدة أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

وفاز أوكلاند سواء خلال المباراة أو بركلات الترجيح على 3 أندية عربية في البطولة، وهي: المغرب التطواني المغربي، ووفاق سطيف الجزائري، وشباب الأهلي دبي الإماراتي.

وستكون مباراة الاتحاد السعودي هي المواجهة العربية الثامنة في تاريخ أوكلاند، التي يسعى خلالها لتحقيق انتصاره الرابع، لكن ذلك الطموح يصطدم برغبة عارمة من أصحاب الأرض في الذهاب بعيدا وتحقيق إنجاز غير مسبوق بالبطولة.

حكم لقاء الاتحاد وأوكلاند

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إدارة المباراة تحكيميا للأمريكية توري بينسو، التي ستكون حكمة الساحة، على أن دير البولندي توماس بوليستكيفيش غرفة تقنية الفيديو مع مواطنيه سيمون مارتشيناك وكوياتكوفسكي وآدم كوبسياك.

ونجحت الحكمة الأمريكية في إدارة نهائي كأس العالم للسيدات بين إنجلترا وإسبانيا، وقدمت أداء مبهرا، جعل “فيفا” يمنحها شرف إدارة مباراة الافتتاح.

المواجهة التالية

ويتأهل الفائز من مباراة الاتحاد وأوكلاند إلى ربع النهائي، لمواجهة النادي الأهلي المصري بطل إفريقيا، يوم الجمعة المقبل، الموافق 15 ديسمبر في مدينة جدة.

وسبق للاتحاد وأوكلاند اللعب ضد النادي الأهلي من قبل، ويأمل كلاهما في تجدد المواجهة مع العملاق القاهري الذي فاز بثلاث ميداليات برونزية، ويعد هو أكثر الأندية العربية والإفريقية مشاركة في المونديال.

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