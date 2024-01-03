مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا 3-1-2024

يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

مباراة ريال مدريد ومايوركا تأتي ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، وبفارق الأهداف عن جيرونا فيما يأتي فريق ريال مايوركا في المركز الـ 14 برصيد 18 نقطة.

ماذا قال أنشيلوتي قبل مباراة ريال مدريد مايوركا؟

علّق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن مواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني وقال إنه لدينا أخبار سعيدة بعودة كارباخال وأردا جولير وفينيسيوس للتدريبات، بينما سيعود ميندي وكامافينجا الأسبوع المقبل.

وأكد أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أنه لا يخطط للتعاقد مع مدافع جديد في يناير، على الرغم من إصابات ناتشو وإيدير ميليتاو.

وأوضح أنشيلوتي أن ريال مدريد لديه بالفعل لاعبين يمكنهم تعويض غياب المدافعين المصابين، مثل داني كارفاخال، فيرلان ميندي، وإدواردو كامافينجا.

وأشار أنشيلوتي إلى أن ميندي وكامافينجا سيكونان جاهزين للمشاركة في الأسبوع المقبل، مما سيمنح ريال مدريد المزيد من الخيارات الدفاعية.

وفيما يتعلق باللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع ريال مدريد في صيف 2024، رفض أنشيلوتي التعليق على مستقبلهم، لكنه أكد أنهم سيختارون ما يريدون القيام به بأنفسهم.

وبالنسبة لمباراة ريال مدريد أمام مايوركا، أعلن أنشيلوتي أن لونين سيلعب أساسيًا في حراسة المرمى بسبب إصابة كيبا.

ورفض أنشيلوتي التعليق على إمكانية انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد، لكنه أكد أنه لا يفكر في ذلك في الوقت الحالي.

وأكد أنشيلوتي أنه سعيد بالبقاء في ريال مدريد، ويأمل في الاستمرار في منصبه حتى ما بعد عام 2026.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، أنطونيو روديجر، تشواميني، جارسيا.

خط الوسط: توني كروس، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش- جود بيلينجهام.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رودريجو.

موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا

من المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والربع بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا

تذاع مباراة ريال مدريد وريال مايوركا عبر قناة beIN Sports HD 1.