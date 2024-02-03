تمكن منتخب الأردن من كتابة تاريخ جديد، في بطولة كأس أسيا لكرة القدم قطر 2023، بعدما صعد إلى الدور قبل النهائي للبطولة، لأول مرة في تاريخه.

ويواجه منتخب الأردن نظيره الكوري الجنوبي في مباراة نصف النهائي، بعدما تمكن النشامي من تحقيق فوز ثمنيا على نظيره منتخب طاجيكستان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة في دور الـ8 للبطولة الأسيوية.

وتمكن منتخب كوريا الجنوبية من الوصول إلى المباراة قبل النهائية لمواجهة الأردن، بعدما نجح في تحويل هزيمته إلى فوز مستحق في الأشواط الإضافية على منتخب أستراليا بنتيجة 2-1.

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس أسيا 2023



وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمنتخب الأردن في هذا المباراة التاريخية للنشامي.

الأردن يصعد إلى نصف نهائي كأس أسيا



تمكن منتخب الأردن من تسطير أبرز إنجازاته الكروية في بطولة كأس أسيا بعدما وصول إلى الدور نصف النهائي، وكان الإنجاز الأبرز قبل تأهل اليوم، هو التأهل إلى دور الثمانية بالبطولة القارية عام 2004 التي أقيمت بالصين تحت القيادة الفنية للمدرب المصري الراحل محمود الجوهري.

وبالفوز الذي حققه الأردن اليوم فإنه وضع حدا لأحلام الحصان الأسود للبطولة منتخب طاجيكستان، الذي كان يأمل في الوصول إلى الدور قبل النهائي في مشاركته الأولى بالمونديال الأسيوي.

ووصل منتخب الأردن إلى الدور قبل النهائي من البطولة بعد حل في الترتيب الثالث بالمجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط، خلف منتخب البحرين متصدر البمجموعة برصيد 6 نقاط، ومنتخب كوريا الجنوبية الذي جاء في الترتيب الثاني برصيد خمس نقاط،، وفي دور الـ 16 تمكن الأردن من الفوز على العراق 3-2 ليصل إلى دور الـ 8، قبل أن يحقق الفوز اليوم على منتخب طاجيكستان بهدف نظيف ليصل إلى مباراة نصف النهائي.

صعود منتخب كوريا الجنوبية



فيما تمكن منتخب كوريا الجنوبية من الصعود إلي مباراة نصف نهائي بطولة كأس أسيا بعد أن قلب تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين على حساب منتخب أستراليا العنيد، في المباراة التي امتدت إلى الوقت الإضافي.

وشهدت مباراة كورويا الجنوبية وأستراليا تألق النجم الكوري سون هيونج مين نجم نادي توتنهام الذي سجل وصنع في فوز كوريا الجنوبية منتخب الشمشون، أمام أستراليا.

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا



يخوض منتخب الأردن تحديا جديدا لبلوغ المباراة النهائية في البطولة حينما، يلتقي منتخب كوريا الجنوبية في مبارة الدور قبل النهائي لبطولة أسيا قطر 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأردن وكوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، على أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 05.00 بتوقيت مصر والأردن، وفي تمام الساعة 06.00 بتوقيت السعودية وقطر، والساعة 07.00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس أسيا



أعلنت العديد من الفضائيات العربية عن بثها المباراة التاريخية والهامة بين منتخب الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس أسيا يوم الثلاثاء المقبل.

ويأتي على رأس القنوات الناقلة للمباراة شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، وشبكة قنوات ssc الرياضية السعودية، كما أعلنت قنوات الكأس الرياضية القطرية أذاعة المبارة، فيما ستكون المباراة مذاعة أيضا عبر شاشة قنوات أبوظبي الرياضية.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأردن أمام كوريا الجنوبية



ويتسلح منتخب الأردن في مواجهة كوريا الجنوبية بخط هجوم قوى مكون من يزن النعيمات، وموسى التعمري، وعلي علوان، لكن قوة خط دفاع منتخب كوريا الجنوبية قد تقف حجر عثرة أمام أحلام الأردن في بلوغ نصف النهائي.

مباراة الاردن وكوريا الجنوبية، تشكيل الأردن



ويدخل النشاما، مباراة الاردن كورويا الجنوبية، بتشكيل يضم القوة الضاربة حيث من المتوقع أن يعتمد الحسين عموتة، المدير الفني لمنتخب الأردن، في مواجهة نظيره منتخب كوريا الجنوبية على متوازنة، على أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: سالم العجالين، يزن العرب، عبدالله نصيب.

خط الوسط: محمود المرضي، نور الروابدة، رجائي عايد، إحسان حداد.

خط الهجوم: موسى التعمري، يزن النعيمات، علي علوان.