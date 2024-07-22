ليبرون جيمس يحمل العلم الأمريكي في افتتاح أولمبياد باريس.. من هو؟

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية، الإثنين، أن ليبرون جيمس، سيكون أحد الرياضيين الأمريكيين اللذان يحملان العلم الأمريكي خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية هذا الصيف في باريس.

سيحمل علم الولايات المتحدة رياضيان، رجل وامرأة، حسب اختيار زملائهما الرياضيين الأولمبيين، وقد وقع الاختيار على ليبرون جيمس، نجم كرة السلة الأمريكي.

وقالت اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية إنه سيتم الإعلان عن حاملة العلم يوم الثلاثاء.

من هو ليبرون جيمس حامل العلم الأمريكي في أولمبياد باريس؟

وليبرون جيمس، 39 عاما، هو نجم النجوم في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين 20 مرة، وأصبح قائد الهدافين على الإطلاق في الدوري الأمريكي للمحترفين العام الماضي.

وفي الألعاب الأولمبية، قاد جيمس، فريق الولايات المتحدة الأمريكية، إلى احراز 3 ميداليات، اثنتان منها ذهبية، وفقا لموقع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية “NPR”.

وجاء ظهور جميس الأولمبي الأول قبل 20 عاما في أثينا، عندما كان عمره 19 عاما فقط، وفاز هذا الفريق بالميدالية البرونزية، وهي المرة الوحيدة التي فشل فيها فريق الولايات المتحدة الأمريكية في الفوز بالميدالية الذهبية منذ السماح للاعبين المحترفين بالمشاركة بدءا من عام 1992.

وبعد فوزه بالميدالية الذهبية في عامي 2008 و2012، غاب جيمس، عن الألعاب في عامي 2016، و2021. والآن، عاد في ظهور أولمبي قد يكون الأخير.

حمل العلم دليل على شغف جيمس الرياضي

قالت سارة هيرشلاند، الرئيسة التنفيذية للجنة الأولمبية الأمريكية:” يسعدنا أن نعلن عن ليبرون جيمس كواحد من اثنين من حاملي العلم الذين سيقودون فريق الولايات المتحدة الأمريكية في حفل الافتتاح الرسمي لألعاب باريس 2024″.

وأضافت: “حمل العلم شرف عظيم، وشهادة على شغف ليبرون بفريق الولايات المتحدة الأمريكية، وتفانيه في رياضته”.

أبرز من حمل العلم الأمريكي في الأولمبياد

وكان من بين حاملي العلم السابقين نجمة كرة السلة للسيدات سو بيرد، الحائزة على ميدالية ذهبية أولمبية 5 مرات؛ والسباح مايكل فيلبس، الذي لا تزال ميدالياته الأولمبية البالغ عددها 28 هي أكبر عدد ميداليات يفوز بها رياضي واحد على الإطلاق.

كما حملت العلم، لاعبة الجمباز سيمون بايلز، في أول ظهور لها في الألعاب الأولمبية عام 2016، وتأمل في إضافة العديد من الميداليات إلى مجموع مسيرتها المهنية في دورة الألعاب الأولمبية هذا الصيف.

وسيشهد حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، فرقا تطفو على نهر السين عبر قلب باريس بينما يصطف المشجعون على الجسور وضفاف النهر للمشاهدة.