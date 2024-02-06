ميسي يدافع عن نفسه

دافع أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن نفسه بعد أن وجه مشجعون محليون في هونغ كونغ صيحات استهجان لفريقه الأميركي إنتر ميامي لعدم مشاركته في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد للبطولة الكروية الأميركية.

وفاز إنتر على فريق من نخبة لاعبي الدوري في هونغ كونغ بنتيجة 4-1 أمام قرابة 40 ألف مشجع يوم الأحد، حيث بقي ميسي جالساً على مقاعد البدلاء بسبب مشكلة في الركبة.

وقال ليو: “أرغب دائمًا في اللعب، خاصة في هذه المباريات التي نسافر فيها بعيدًا ويريد الناس مشاهدة مبارياتنا”.

وتابع: “لسوء الحظ يحدث هذا في كرة القدم. في أي مباراة يمكن أن يحدث أنك لا تستطيع اللعب.. آمل أن نتمكن من العودة وخوض مباراة في هونغ كونغ”.

ودفع كل مشجع من بين 38،323 مشجعًا تقريبًا في ملعب هونغ كونغ أكثر من 1000 دولار هونغ كونغي (حوالي 125 دولار أميركي) سعراً للتذكرة.

وترددت هتافات “نريد ميسي” في الشوط الثاني حيث بقي الفائز بكأس العالم جالسًا مع البدلاء.

وردد المشجعون هتافات “بدون ميسي.. أعيدوا أموالنا”، قبل أن تطال صيحات الاستهجان مالكي فريق إنتر ميامي ومن بينهم النجم السابق للكرة الإنكليزية ديفيد بيكهام أثناء محاولته توجيه الشكر للمشجعين في خطاب بعد المباراة.

المنظمون تنازلوا عن حقوقهم المادية لعدم مشاركة ميسي

وأعربت لجنة الفعاليات الرياضية الكبرى (MSEC) التابعة لحكومة هونغ كونغ عن “خيبة أملها الشديدة” لأن ميسي لم يلعب، بعد أن قدمت منحًا قدرها 16 مليون دولار هونغ كونغي (2 مليون دولار) لمنظمي المباراة.

وقالت شركة Tatler Asia المنظمة إنها لن تطلب المال لأن ميسي لم يلعب.

وشارك ميسي كبديل قبل ست دقائق من نهاية مباراة ميامي السابقة في السعودية يوم الخميس الماضي، لكن الفحص بعد تلك المباراة أكد وجود تورم في أوتار الركبة.

وقال اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا، والذي فاز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، إن وضعه يتحسن وقد يشارك ضد أبطال الدوري الياباني فيسيل كوبي في طوكيو يوم الأربعاء.

وقال: “لا أعرف ما إذا كنت أستطيع أم لا، لكنني أشعر بتحسن كبير وأريد حقًا أن أفعل ذلك”.

وتابع: “هذا بعد الظهر سنتدرب؛ سنحاول مرة أخرى. لدي شعور جيد مقارنة بما كنت عليه”.