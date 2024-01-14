موعد مباراة مصر وموزمبيق والقنوات الناقلة اليوم 14-01-2024

بأحلام اللقب الأفريقي الثامن، يستهل المنتخب المصري لكرة القدم، مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، بمواجهة منتخب موزمبيق، في أولى مباريات المجموعة الثانية التي تضم إلى جوار مصر وموزمبيق، كلا من غانا والرأس الأخضر.

ونرصد في هذا التقرير موعد مباراة مصر وموزمبيق، ومعلق المباراة والقنوات الناقلة، وآخر استعدادات المنتخب المصري لهذه المباراة الافتتاحية في المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

موعد مباراة مصر وموزمبيق



ومن المقرر أن يستضيف ملعب “فيليكس هوفويت بواني” الواقع بمدينة أبيدجان، مباراة منتخب مصر وموزمبيق، التي ستنطلق اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وموزمبيق، التي تعتبر أولى مباريات المجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية 2023، عبر قنوات بي إن سبورتس BEIN SPORT، التي أطلقت باقة من القنوات الرياضية لنقل فاعليات البطولة الأفريقية وهى، قناة bein AFCON 1 و 2 و 3.

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وموزمبيق بصوت المعلق الرياضي المصري، علي محمد علي.

زي المنتخب المصري في مباراة وموزمبيق

سيظهر منتخب الفراعنة في أول مبارياته بالبطولة الأفريقية بزيه الأساسي، حيث حدد الاجتماع الفني الألوان التي سيظهر بها كل منتخب.

ومن المقرر أن يرتدى المنتخب الوطني المصري، القميص الأحمر والشورت الأبيض، فيما سيرتدي منتخب موزمبيق الطاقم الأصفر.

حكم مباراة مصر وموزمبيق

سيكون عشاق منتخب الفراعنة على لقاء جديد مع “دحان بيده” الحكم الموريتاني “32 عاما”، الذي أسند الكاف له إدارة مباراة منتخب مصر وموزمبيق.

ويعتبر “بيده” اسما ليس جديدا على المصريين، فأدار الحكم الموريتاني 8 مباريات للأندية المصرية في البطولات الأفريقية، حيث حكم للنادي الأهلي المصري مباراتين، ضد فريق سيمبا التنزاني في النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي انتهت بالتعادل الإيجابي 2 – 2 ، أما المباراة الثانية فكانت ضد الهلال السوداني في الموسم الماضي من دوري أبطال أفريقيا وانتهت بفوز الهلال السوداني 1 – صفر.

وأدار “دحان” 3 مباريات لنادي الزمالك المصري ضد توسكر الكيني وفاز الزمالك 4-0، ومباراة جينيراسيون السنغالي، والتي انتهت بهزيمة الزمالك 2- 1، والمباراة الثالثة تعادل فيها الزمالك مع فريق بيترو أتليتكو الأنجولي 2-2.

ومباراة وحيدة لفيوتشر المصري، وسيجندا التنزاني، وانتهت بفوز الفريق المصري، 4-1 في بطولة الكونفيدرالية، ومباراة وحيدة لنادي بيراميدز المصري ومازيمبي الكونغولي، في الكونفيدرالية وانتهت 0-0.

أما بالنسبة لمنتخب مصر فأدار الحكم الموريتاني مباراة وحيدة هي مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا عام 2023، والتي انتهت بفوز مصر برباعية دون رد.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – عمر كمال – أحمد فتوح

خط الوسط: محمد النني – حمدي فتحي – مروان عطية

خط الهجوم: محمد صلاح – محمود حسن “تريزيجيه – مصطفى محمد

استعادة المجد المفقود للمنتخب المصري

ويدخل المنتخب الوطني المصري تحت القيادة الفنية للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، وعينه على استعادة المجد الأفريقي الغائب منذ 2010، وهى أخر بطولة حصدها المنتخب المصري، كنت في 2010 التي أقيمت في أنجولا.

وفشل المنتخب الوطني المصري في تحقيق اللقب مرتين في آخر 3 بطولات، حيث خسر الفراعنة المباراة النهائية لبطولة 2017، بنتيجة 2 – 1 أمام منتخب الكاميرون، وفي بطولة 2021 خسر المنتخب المصري النهائي أيضا أمام السنغال بضربات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل السلبي بين الفريقين.