نستعرض في الأسطر التالية كيفية مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية وتاريخ مشاركة كل فريق وموعد المباراة والقنوات الناقلة لها

تحدد منافس النادي الأهلي المصري في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم الجمعة المقبل، بعد أن نجح الاتحاد السعودي في الإطاحه بمنافسه النيوزيليندي أوكلاند سيتي في لقاء الافتتاح.

وستكون مواجهة أصحاب الأرض، فريق اتحاد جدة، ضد النادي الأهلي، هي القمة العربية الأولى والوحيدة في المسابقة، التي اعتادت على مواجهات من هذا النوع على مر تاريخها الذي بدأ عام 2005، بلقاء الأهلي والاتحاد في اليابان.

مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله “الجوهرة المشعة” في جدة، لقاء الاتحاد والأهلي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، يوم الجمعة المقبل الموافق 15-12-2023.

مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة وقنوات البث المباشر

تتاح فرصة مشاهدة مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة بث مباشر حصريا على شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، التي فازت بحقوق بث بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في المملكة العربية السعودية لأول مرة، وتنقل مباراة الافتتاح على قناة SSC1.

وتظهر قناة SSC1 على تردد 12523 على نايل سات، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

وعلى القمر الصناعي عرب سات، تبث القناة عبر تردد 12418، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

كم مواجهة بين الأهلي واتحاد جدة؟

ستكون مواجهة الأهلي والاتحاد هي الثانية في تاريخ لقاءات الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية، حيث كانت المواجهة الأولى والوحيدة بينهما في عام 2005 في مونديال اليابان للأندية.

الاتحاد حقق وقتها فوزا تاريخيا بهدف نظيف لأسطورته محمد نور في شباك الحارس التاريخي للنادي الأهلي عصام الحضري، لتنتهي أولى مشاركات الأحمر في البطولة بشكل مخيب للآمال.

تاريخ مشاركات الأهلي واتحاد جدة؟

لم يظهر الاتحاد في مونديال الأندية سوى في نسخة عام 2005 فقط، حيث لم ينجح في تحقيق الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا للحصول على بطاقة المشاركة.

الإنجاز الوحيد للفريق السعودي في البطولة كان بلوغ نصف النهائي، لكنه خسر بعد ذلك مباراة الميدالية البرونزية، ليكتفي بالظهور المشرف دون التتويج بميدالية.

وسيلعب الاتحاد للمرة الثانية في البطولة، لكن هذه المرة بصفته بطل الدوري السعودي، حيث تنص اللوائح على مشاركة بطل آخر نسخة دوري للبلد المستضيف للمسابقة.

على الجهة الأخرى يظهر النادي الأهلي في مونديال الأندية للمرة التاسعة في تاريخه، حيث شارك من قبل في 8 نسخ، في قاراتي آسيا وإفريقيا.

وحصد النادي الأهلي في مشاركاته السابقة 3 ميداليات برونزية، ليصبح أكثر الأندية العربية والإفريقية حصولا على ميداليات مونديال الأندية.