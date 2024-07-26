ماذا فعل مروان عطية لاعب الأهلي المصري بعد 24 ساعة من زفافه؟

انضم مروان عطية، لاعب خط وسط النادي الأهلي المصري، إلى المران الأخير للفريق الأحمر قبل مواجهة المصري البورسعيدي، في مسابقة الدوري المصري موسم 2023-2024.

يأتي انضمام اللاعب مروان عطية، إلى المران بعد 24 ساعة من حفل زفافه الذي شهد حضور عدد كبير من لاعبي الأهلي بالإضافة إلى نخبة من نجوم الرياضة والفن في مصر.

إلغاء إجازة زواج لاعب الأهلي مروان عطية

وكان من المتوقع أن يغيب اللاعب مروان عطية، عن الفريق لمدة 7 أيام بعد إتمام زفافه وفقا للإجازة التي حصل عليها من المدير الفني للأهلي السويسري مارسيل كولر، إلا أن المدرب قرر عودة اللاعب بعد 24 ساعة فقط من زفافه بسبب النقص العددي في خط وسط الفريق قبل مواجهة المصري المهمة.

ووعد المدير الفني للنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، مروان عطية بمنحه إجازة الزواج، عقب حسم الفريق الأحمر لبطولة الدوري المصري.

ويلعب النادي الأهلي المصري، أمام النادي المصري البورسعيدي، غدا الجمعة في مواجهة قوية مؤجلة من الأسبوع الثامن عشر للدوري المصري الممتاز الذي اقترب من نهايته.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري في الدوري

ويخوض الأهلي، مباراته أمام المصري البورسعيدي، اليوم الجمعة، الموافق 26 يوليو 2024، الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة 10 مساء بتوقيت الإمارات.

وتقام مباراة الأهلي، والمصري البورسعيدي، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، ويمكن متابعة المباراة بين الفريقين على قناة “أون تايم سبورت” المصرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري حتى الآن

لا يزال نادي بيراميدز، يتربع على عرش الدوري المصري برصيد 68 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، إلا أن الفريق الأحمر لعب 26 مباراة فقط بينما خاض بيراميدز 29 مباراة، ويتبقى للأهلي 3 مباريات مؤجلة، والفوز بها يضع الأهلي على قمة الدوري بفارق 7 نقاط عن بيراميدز.

ويأتي النادي المصري البورسعيدي، في المركز الثالث، برصيد 52 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة، ويتبقى له 4 مباريات، وفي المركز الرابع يأتي نادي فيوتشر “مودرن سبورت” برصيد 51 نقطة، بعد أن لعب 31 مباراة، ويتبقى له 3 لقاءات.

أما نادي الزمالك، المنافس التاريخي للأهلي، فيأتي في المركز الخامس برصيد 48 نقطة حيث لعب 27 مباراة، ويتبقى له 7 مباريات.