كأس أمم أفريقيا 2023.. الرأس الأخضر أول المتأهلين لدور الـ16 في مجموعة مصر

بات منتخب “كاب فيردي” الرأس الأخضر، أول منتخب يتأهل إلى دور الـ16، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة في كوت ديفوار، عقب فوزه على منتخب موزامبيق، وهي مجموعة مصر في البطولة.

وفاز منتخب كاب فيردي بثلاثية نظيفة، على نظيره الموزامبيقي، في المباراة التي أقيمت ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، عصر الجمعة، ليضمن صدارة المجموعة الثانية، وهي مجموعة مصر، ببطولة كأس الأمم الأفريقية، كوت ديفوار 2023.

مجموعة مصر في كـأس أمم أفريقيا 2023

وجمع منتخب الرأس الأخضر، 6 نقاط من انتصارين على منتخب غانا “البلاك ستارز”، ومنتخب موزامبيق، بفارق 4 نقاط عن منتخب مصر، الذي يأتي في الترتيب الثاني بالمجموعة الثانية برصيد نقطتين فقط، بعد التعادل مع غانا وموزامبيق 2-2 في المباراتين.

وقال لاعب منتخب الرأس الأخضر، رايان منديس، الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، في تصريحات تلفزيونية:” قدمنا مباراة قوية، وأكدنا صدارتنا للمجموعة”.

وأضاف:” لا يزال أمامنا مباراة أخيرة أمام مصر، يمكن أن نستمتع بها فقط”.

وأصبحت مواجهة منتخب مصر يوم الإثنين المقبل، بالنسبة لمنتخب الرأس الأخضر تحصيل حاصل، في ختام مباريات الفريق في دور المجموعات.

الرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا 2023

تأهل منتخب الرأس الأخضر مرتين من قبل إلى الدور الثاني بالبطولة “دور الـ16″، حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 2013 التي أقيمت بدولة جنوب أفريقيا، والثانية كانت في بطولة 2021 التي استضافتها الكاميرون.

أما منتخب موزامبيق، الذي خاض 14 مباراة في بطولات كأس الأمم الأفريقية، فظل دون أي فوز، حيث حقق تعادلين فقط، وخسر 12 مباراة، قبل مواجهة غانا يوم الإثنين في ختام مبارياتها بدور المجموعات.

ترتيب مجموعة مصر

أصبح ترتيب مجموعة مصر، المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، كالتالي:

الرأس الأخضر: 6 نقاط

منتخب مصر: نقطتان

منتخب غانا: نقطة واحدة

منتخب موزامبيق: نقطة واحدة

وأصبح منتخب مصر في حاجة إلى الفوز في مباراته القادمة على منتخب الرأس الأخضر، للصعود إلى دور الـ16 بالبطولة في المركز الثاني.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

يواجه منتخب مصر، نظيره الرأس الأخضر (كاب فيردي)، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، يوم الإثنين، 22 يناير 2024، في تمام العاشرة مساء.

وتسبب تعادل منتخب مصر، في مباراتي موزامبيق، وغانا، في تأزم موقف الفريق، وأصبح يحتاج للفوز على نظيره الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من أجل التأهل رسميا إلى دور الـ16، دون النظر إلى نتيجة مباراة موزامبيق وغانا.