يستعد نادي الزمالك المصري، لخوض مواجهة من العيار الثقيل، مع نادي أهلي جدة السعودي، في نهائي مسابقة كأس تحدي دبي الودية في الإمارات.



تأهل نادي الزمالك إلى نهائي البطولة، بعد تغلبه على نادي الرجاء البيضاوي المغربي، بركلات الجزاء الترجيحية 4-2 بعد التعادل الإيجابي 2-2 في الوقت الأصلي للمباراة.

فيما تأهل نادي أهلي جدة السعودي إلى المباراة النهائية في كأس التحدي بدبي، بعد فوزه بثلاثية نظيفة، على نادي ووهان ثري تاونس من الصين.



وفي هذا التقرير نستعرض لكم موعد مباراة الزمالك وأهلي جدة السعودي في نهائي كأس تحدي دبي الودية في الإمارات، والتشكيل المتوقع للفريقين، والقنوات الناقلة للمباراة.

وشهدت مسابقة كأس تحدي دبي الودية في الإمارات، مشاركة أندية قوية وعريقة على رأسها نادي أهلي جدة السعودي، المكتظ بنجومه العالميين، ونادي الزمالك من مصر، ونادي الرجاء من المغرب، بالإضافة إلى نادي ووهان ثري تاونس من الصين.



وتأتي مباريات كأس تحدي دبي، كفرصة جيدة لكل الفرق المشاركة للاستعداد للمباريات المحلية والقارية التي سيتم استئنافها عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية بالنسبة للزمالك والرجاء، وبطولة كأس الأمم الأسيوية بالنسبة لنادي أهلي جدة السعودية ووهان الصيني.

موعد مباراة الزمالك وأهلي جدة السعودي في نهائي كأس التحدي في دبي



من المقرر أن يستضيف ملعب آل مكتوم بنادي النصر الإماراتي، مباراة نهائي كأس التحدي بين الزمالك المصري، ونادي أهلي جدة السعودية، يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة البداية للديربي المصري السعودي بين الزمالك وأهلي جدة، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، والساعة 19:00 بتوقيت السعودية، والساعة 20:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة مباراة الزمالك وأهلى جدة السعودي في كأس تحدي دبي 2024

من المقرر أن تذاع مباراة الزمالك ونأدى أهلى جدة السعودي في نهائي كأس التحدي في الإمارات، عبر عددة من القنوات العربية المهمة.

وأعلنت شبكة قنوات “دبي الرياضية” المفتوحة، عن نقلها مباراة الزمالك وأهلى جدة، كما سيتم بث المباراة أيضا عبر شبكة قنوات SSC السعودية.

وأعلنت إدارة نادي الزمالك، عن حصول قناة الزمالك وهى القناة المخصصة بنقل الفعاليات الرياضية لنادي الزمالك، عن حصولها على حقوق بث مباراة الزمالك وأهلى جدة السعودي، كما تتاح المبارة عبر تطبيق شاهد.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة في حراسة المرمى كلا من : محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

أما خط الدفاع فيضم كل من : محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي – محمود حمدي “الونش” – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

وخط الوسط يضم كل من : محمد أشرف “روقا” – نبيل عماد “دونجا” – سيد عبدالله “نيمار” – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم “أوباما” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – محمد حسام “بيسو” – محمد السيد – إبراهيما نداي.

ويقود خط الهجوم كلا من: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك في مواجهة أهلي جدة السعودي

من المتوقع أن يدفع المدير الفني لنادي الزمالك معتمد جمال بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد عواد

أما في خط الدفاع محمد عبد الشافي –محمود حمدي “الونش” – مصطفى الزناري –– حمزة المثلوثي

وخط الوسط يضم كل من : محمد أشرف “روقا” – نبيل عماد “دونجا” – سيد عبدالله “نيمار” – مصطفى شلبي

وفي خط الهجوم: يوسف إبراهيم “أوباما” – محمود عبد الرازق “شيكابالا”

التشكيل المتوقع لنادي أهلي جدة لخوض مباراة الزمالك في نهائي كأس التحدي

حراسة المرمى: عماد فداء

خط الدفاع: بندر الشمراني، عبدالباسط هندي، عبدالله عمار، محمد المجحد

خط الوسط: ميريج ديميرال، علي الأسمري، زيد العنزي، سميحان النايت

خط الهجوم: ،اليوسكي، فيرمينيو