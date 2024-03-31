ليفربول ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بعد تعادل أرسنال ومانشستر سيتي

انفرد فريق ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه الثمين على برايتون 2-1 وتعادل منافسيه مانشستر سيتي وأرسنال بدون أهداف على ملعب “الاتحاد” اليوم الأحد ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وتخلّف ليفربول بهدف مبكر ومفاجئ لداني ويلبيك بعد أقل من دقيقتين قبل أن يدرك الكولومبي لويس دياس التعادل في الدقيقة 27، ويمنح محمد صلاح فريقه الفوز في منتصف الشوط الثاني.

ويحمل هذا الانتصار الرقم 300 ليورغن كلوب كمدرب لليفربول.

وبَاتَ برايتون أند هوف ألبيون أكثر فريق ساهم صلاح أمامه في إحراز الأهداف خلال مسابقة البريميرليغ بـ15 هدفاً، إذ زار شباكه 9 مرات وقدّم 6 تمريرات حاسمة.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب في فريق “الريدز” يصل لهذا العدد من المساهمة التهديفية أمام فريق واحد، إذ كان اللاعب السابق ستيفن جيرارد قد ساهم في تسجيل 16 هدفاً أمام نيوكاسل يونايتد.

ورفع ليفربول رصيده إلى 67 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن أرسنال و 3 نقاط عن مانشستر سيتي.

واستعاد ليفربول بالتالي نغمة الانتصارات بعد سقوطه أمام مانشستر يونايتد 3-4 بعد التمديد في ربع نهائي كأس إنجلترا قبل توقّف النشاط أثناء النافذة الدولية، ما حرمه من إمكانية تحقيق رباعية رائعة في الموسم الأخير لمدربه الألماني يورغن كلوب.

وكان ليفربول أحرز كأس رابطة الأندية الإنجليزية بفوزه على تشلسي 1-0 بعد التمديد أواخر فبراير الماضي وبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، وينافس بقوة على اللقب المحلي أيضا.

وفاجأ برايتون أصحاب الأرض بهدف مبكر بعد مرور دقيقة و27 ثانية عندما فشل قائد ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك في تشتيت إحدى الكرات فتهيأت أمام داني ويلبيك على مشارف المنطقة فأطلقها مباشرة في سقف الشباك في مباراته الرقم 100 بألوان فريقه الحالي.

والخسارة هي الأولى لبرايتون في آخر 4 زيارات لملعب أنفيلد وتحديداً منذ سقوطه أمام منافسه 1-2 في تشرين الثاني / نوفمبر عام 2019.

وحافظ ليفربول بالتالي على سجله خالياً من الهزائم على ملعبه في آخر 32 مباراة في مختلف المسابقات.

وقال ماكاليستر أحد نجوم المباراة “لم نبدأ المباراة كما يجب لكننا كنا نواجه فريقاً رائعاً. لكن في النهاية نجحنا في قلب النتيجة ونحن سعداء”.

وعن تمريرته الحاسمة لصلاح قال “طالبني صلاح طوال الأسبوع بتمرير الكرة له، حاولنا في الشوط الأول من دون نجاح قبل أن يظهر علو كعبه في الثاني”.

وقدم مانشستر سيتي وضيفه أرسنال هدية ثمينة لفريق ليفربول، بعدما منحاه صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تعادلهما بدون أهداف، يوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ30 للمسابقة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، التي أقيمت على ملعب (الاتحاد)، معقل فريق مانشستر سيتي، بعدما تبارى نجومهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

وجاء هذا التعادل ليوقف سلسلة انتصارات الفريق اللندني في المسابقة، التي استمرت طوال لقاءاته الثمانية الماضية.

في المقابل، ظل مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، في المركز الثالث برصيد 64 نقطة، ليبتعد عن طريق الانتصارات للمباراة الثانية على التوالي، عقب تعادله 1 – 1 مع مضيفه ليفربول في مباراته الماضية بالمسابقة.